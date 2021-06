Macfrut, tutte le novità. Innovazione al primo posto ma anche i mercati lontani con The China Day. Battistoni, Prandini, Piraccini

“Questo governo, grazie a scelte oculate ed intelligenti, sta portando il Paese fuori dalla pandemia. E il Macfrut in presenza rappresenta la voglia di normalità di tutto il settore dell’agricoltura italiana”. Così il senatore Francesco Battistoni, sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali, alla conferenza stampa di presentazione del Macfrut.

“L’evento fieristico Macfrut 2021 è molto importante per il comparto ortofrutticolo italiano – ha detto il sottosegretario –, sarà un momento di confronto e di internazionalizzazione per i nostri prodotti. Si svolgerà in presenza rispettando tutte le norme di sicurezza, grazie anche all'obbligo del Green Pass; una scelta saggia”, ha proseguito il sottosegretario Mipaaf.

Con la piattaforma Macfrut Digital sarà possibile ampliare le relazioni commerciali anche con i paesi più lontani dall'Italia. Il presidente Macfrut Renzo Piraccini ha annunciato, nel corso della conferenza stampa, The China Day: un evento previsto il 6 settembre "dedicato al business con Cina in modalità esclusivamente digitale.

Ma prima di tutto innovazione. A partire dall'International Asparagus Days, arrivato alla quarta edizione e vero campo di prova di Macfrut Field Solution.

Poi l'area Acquacampus in partnership con Cer e Anbi che porrà l'attenzione sull'irrigazione e il

Biosolutions international event. Ma si parlerà anche di Retail for the future in questa edizione, dedicato al futuro dell'ortofrutta nella distribuzione moderna con una ricerca in tempo reale in collaborazione con Tink fresh e Italian Berry Day dedicato ai piccoli frutti promosso da Ncx Drahorad e ItalianBerry.it.

Dal 7 al 9 settembre la Fiera di Rimini ospiterà anche Fieravicola, la fiera internazionale delle

attività avicunicole.

Secondo Piraccini "il blocco dei viaggi internazionali si è tradotto in una grande opportunità per

realizzare un grande numero di presentazioni virtuali. Sarebbe stato impossibile infatti effettuare in così poco tempo una quantità così massiccia di eventi in giro per il mondo". Motivo per cui una delle peculiarità della prossima edizione di Macfrut sarà proprio l'interazione fra modalità virtuale e modalità in presenza.

In occasione della presentazione di Macfrut e Fieravicola 2021 al Ministero delle Politiche Agricole il presidente della Coldiretti Ettore Prandini ha ricordato come sia record storico per le esportazioni alimentari Made in Italy "che fanno segnare un aumento del 5,3% nel primo quadrimestre del 2021 dopo che lo scorso era stato raggiunto un valore di oltre 46,1 miliardi, il massimo di sempre, nonostante la pandemia Covid". E ha sottolineato come con la riapertura delle attività di ristorazione e la fine della guerra sui dazi cresca la domanda di Made in Italy a tavola nel mondo. Le grandi fiere internazionali rappresentano un elemento strategico per far conoscere ed apprezzare le eccellenze italiane a istituzioni, stakeholder e operatori di mercato. Con 57 manifestazioni registrate in Italia, il comparto dell’agricoltura e dell’alimentazione è il settore più rappresentato a livello fieristico con circa un quarto degli appuntamenti secondo l’analisi della Coldiretti su dati Aefi. “Un impegno che va sostenuto con un robusto piano di interventi strategici per l’agroalimentare Made in Italy presentati da Coldiretti nell’ambito del Recovery Plan, dall’innovazione alle infrastrutture” ha proseguito Prandini nell’evidenziare "la necessità di colmare il gap competitivo dell’Italia nei confronti di altri Paesi".