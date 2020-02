MADE IN ITALY, ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE: ANNO D’ECCEZIONE

Il Presidente Corsini ha voluto inoltre sottolineare l’aumento dei Soci del Consorzio, che nel 2019 ha dato il benvenuto a tre grandi produttori e ha ribadito che un Consorzio coeso, inclusivo e rappresentativo del maggior numero possibile di operatori assicura sviluppo e successo al prodotto. Mario Gambigliani Zoccoli, in rappresentanza di una delle nuove aziende socie, ha raccolto il benvenuto e l’invito alla partecipazione offerto dal Presidente, mettendo a disposizione la propria esperienza. Questo è stato interpretato come una svolta decisiva, per un settore che da decenni mostra buona salute e contribuisce ad affermare il nome di Modena e del suo territorio in tutto il mondo. Il Presidente Corsini ha poi illustrato le numerose azioni promozionali messe in campo per diffondere e sostenere la conoscenza del prodotto in Italia e nel mondo, nonché le importanti attività di controllo e vigilanza per difenderlo da contraffazioni e imitazioni.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK