Made in Italy, Caretta e Ciaburro (FdI): proposta Ue per vino dealcolato è ennesima provocazione

"Questa è solo l'ennesima follia in discussione a Bruxelles, in linea con la proposta di consentire l'utilizzo dello zucchero per aumentare la gradazione del vino o di poter produrre vino senza uva. D'altra parte - prosegue la nota - è sempre più difficile meravigliarsi per iniziative folli come questa, visto che pochi giorni fa, sempre in totale spregio della qualità dei prodotti che vengono messi sulle tavole dei cittadini europei, si è dato il via alla produzione e commercializzazione delle larve della farina. Il governo italiano deve opporsi in ogni sede a questo moltiplicarsi di iniziative fondate solo sul profitto a scapito dei consumatori. Non staremo di certo a guardare questo scempio e porteremo sul tavolo del ministro Patuanelli un'interrogazione affinché venga fatta chiarezza su questa ennesima truffa a danno del mondo vitivinicolo italiano."

