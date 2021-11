Made in Italy, Centinaio: Cioccolato Modica testimonia potenziale del binomio turismo e agroalimentare

“Il caso del cioccolato di Modica dimostra in maniera esemplare come l’agroalimentare e il turismo siano un binomio vincente. Nel 2002 la città è stata inclusa nella lista dei patrimoni dell’Umanità dell’Unesco, nel 2018 il cioccolato di Modica ha ottenuto dall'Unione europea il riconoscimento di Indicazione geografica protetta con un prodotto che richiama nel suo nome il proprio territorio”. Lo ha evidenziato il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio, nel corso del suo intervento in occasione della presentazione al Mipaaf del libro “Il primato del cioccolato di Modica”. “In poco tempo c’è stato uno straordinario richiamo turistico e dalle circa 60 strutture ricettive che erano presenti in città si è arrivati a oltre 700. Unire insieme le eccellenze enogastronomiche e le bellezze del nostro paese aiuta sia chi produce sia chi fa accoglienza. Sul cioccolato di Modica si sta facendo un grandissimo lavoro di tutela, che passa anche dal passaporto digitale che permette di rispondere a consumatori sempre più esigenti e tutelare il vero Made in Italy sui mercati”. Infine, il sottosegretario ha ricordato come “nei confronti delle nostre denominazioni abbiamo una grande responsabilità. Per questo non possiamo perdere la partita del Prosek, si aprirebbe in quel caso una falla in tutto il sistema. Vorrebbe dire che l’Europa non è più in grado di fare ciò che aveva promesso, ovvero tutelare i prodotti di qualità, non solo italiani, ma di tutti i paesi dell’Unione”.

