Made in Italy, Centinaio (Mipaaf): Auguri di buon lavoro a nuovo presidente Afidop Auricchio

"Auguri di buon lavoro al neo presidente dell'Afidop Antonio Auricchio e un ringraziamento al presidente uscente Domenico Raimondo per l'importante compito svolto in questo triennio, soprattutto per aver affrontato nell'ultimo anno e mezzo il contesto non facile della pandemia". Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio, commentando l'elezione di Antonio Auricchio alla guida dell'Associazione formaggi Italiani Dop e Igp. "Sono convinto che il nuovo presidente, il suo vice Gianni Maoddi e tutti i membri della giunta raccoglieranno il testimone affrontando al meglio le sfide che ci attendono per il rilancio del Sistema Italia. Il Made in Italy agroalimentare - ricorda il sottosegretario - è sinonimo di eccellenza in tutto il mondo e i nostri formaggi Dop e Igp ne sono esemplare espressione. Sono tanto apprezzati da essere spesso anche imitati. E quindi dobbiamo difenderli, non solo dall'Italian sounding, ma anche dagli attacchi di chi propone sistemi di etichettatura di dubbia efficacia. Sarò al fianco dei produttori e degli operatori del settore per far crescere ulteriormente le nostre eccellenze casearie in Europa e in tutto il mondo", conclude Centinaio.

