Made in Italy, Centinaio (Mipaaf): Con #tiraccontolitalia TikTok aiuta a far conoscere ai giovani le nostre eccellenze

Il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, ha incontrato oggi i rappresentanti di TikTok Italia. Al centro dell’incontro l’iniziativa #tiraccontolitalia lanciata dalla piattaforma, che ogni settimana è dedicata ad una regione e invita gli utenti a girare e condividere video che raccontano bellezze, prodotti, ricette tipiche. “Credo che sia un ottimo strumento di promozione che unisce insieme le tradizioni e le nuove tendenze – ha evidenziato il sottosegretario Centinaio -. È un modo di promuovere il turismo, anche quello enogastronomico, usando un nuovo linguaggio comunicativo che parla ai più giovani ed è in grado di far conoscere loro le culture locali e le tante eccellenze agroalimentari che offre il nostro territorio”. Da quando è partita, la campagna ha generato già oltre 130 milioni di visualizzazioni. Diversi sono stati gli hashtag “culinari” proposti finora, fra cui #NonSoloPesto per raccontare le eccellenze enogastronomiche della Liguria, #caffesospeso per la Campania, #Cipollaparty per valorizzare la Cipolla rossa di Tropea e #ChiHainventatoilTiramisu in Toscana. “Numeri importanti che si tradurranno in un positivo ritorno per tutto il nostro Made in Italy”, ha concluso Centinaio.

