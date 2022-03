Made in Italy, Centinaio: Protocollo con Aic valorizza territori e patrimonio enogastronomico italiano. Stiamo lavorando tutti nella stessa direzione

“Ringrazio l’Accademia Aic e lo staff del ministero perché questo è un protocollo d’intesa molto importante. La cucina italiana è sotto attacco in questo momento, si parla di nuovi prodotti alimentari dall’estero, di italian sounding, di Nutriscore e di etichettature che vogliono mettere in difficoltà la storia e la tradizione del nostro agroalimentare e del modo di vita italiano. Questo protocollo intende dunque tutelare e valorizzare il nostro patrimonio. Dobbiamo continuare a lavorare insieme per far sì di presentare nel modo migliore quello che viene prodotto nel nostro paese, si tratta di un messaggio culturale importante che intendiamo valorizzare, tutelare e divulgare assieme all’Aic.”

Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio nel corso della conferenza stampa per la sigla del protocollo d'intesa fra il Mipaaf e l’Accademia italiana della cucina.

“La cucina e i piatti italiani sono gli ambasciatori del Made in Italy nel mondo e permettono di far conoscere il nostro paese con la sua la storia e la sua tradizione.

Stiamo lavorando tutti nella stessa direzione, siamo uniti come dimostrano i casi relativi alla questione vino, così come per il Prosek e Prosecco. Stiamo dimostrando di poter andare oltre i mille campanili e le diversità tra regioni, sul Made in Italy non ci sono infatti separazioni e lo dimostrano anche i 52 mld di export. Stiamo facendo vedere all’estero che in Italia si ragiona uniti e dobbiamo proseguire in questa direzione. Il protocollo va in questa direzione.

Vogliamo valorizzare come ministero il lavoro dei nostri agricoltori, allevatori e pescatori e per farlo dobbiamo valorizzare anche l’atto finale, ovvero la cucina. Ci sarà anche un effetto di promozione sui territori. Se raccontiamo bene un piatto, un bicchiere di vino o un olio possiamo raccontare la storia di un territorio e di un paese. Si può costruire così anche un pacchetto turistico.”