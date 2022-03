Made in Italy, Centinaio: Protocollo intesa con Aic importante per rafforzare agroalimentare italiano e agricoltori. VIDEOINTERVISTA

"La stipula di questo protocollo d'intesa è importante, specialmente in questo momento in cui abbiamo un agroalimentare di qualità che sta avendo importanti successi nel mondo e il gradimento di tanti paesi che fino a poco tempo fa erano lontani dal pensare di consumare italiano. Ci troviamo però anche in una situazione di crisi data da quelle che sono le proposte in merito all’etichettatura a semaforo, al cancer plan o agli altri attacchi che vengono al nostro agroalimentare di qualità. C’è poi una crisi legata alla situazione che stiamo vivendo in questo momento storico, importante e drammatico, e legato purtroppo anche all’aumento del prezzo delle materie prime. Poter valorizzare il nostro Made in Italy in giro per il mondo è quindi un punto di forza e un punto di partenza che serve a noi e ai nostri agricoltori.”

Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio ad AGRICOLAE a margine della sigla del protocollo d'intesa fra il Mipaaf e l’Accademia italiana della cucina.

“La valorizzazione del prodotto alimentare italiano, quindi essere un poco più patriottici nei confronti dei nostri prodotti, come ha detto anche Macron nelle scorse ore, è un'idea che sposo totalmente. Il Made in Italy per noi non è soltanto un lavoro o una missione ma è anche una passione. È importante che tutti i nostri cittadini cerchino in questo momento di aiutare il Made in Italy consumando più prodotti italiani possibile. Non voglio arrivare a dire di essere autosufficienti ma dobbiamo essere orgogliosi del lavoro che fanno i nostri agricoltori” sottolinea il sottosegretario.