Made in Italy, Cillis, M5S: rivedere politiche filiera per sostenere eccellenza italiana

“L’emergenza Covid-19 ci ha messo di fronte ad una inaspettata crisi che ha fortemente rimarcato la necessità di tutte le nazioni di dover essere autosufficienti sotto il profilo alimentare. La chiusura delle frontiere per il commercio internazionale dei beni di prima necessità ha visto, da un lato, nei Paesi in autosufficienza alimentare, l’attenuazione dei fenomeni di tipo speculativo, fatte salve le dovute eccezioni e, dall'altro lato, il terrore di rivolte sociali in quelle nazioni dove i beni di prima necessità non potevano essere assicurati”. Lo dichiara il deputato del MoVimento 5 Stelle Luciano Cillis, componente della commissione Agricoltura alla Camera, a seguito della sua interpellanza urgente al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che si è tenuta oggi a Montecitorio.

“In merito, vi è una forte preoccupazione per il prodotto considerato in tutto il mondo l’eccellenza del made in Italy, la pasta. Consideriamo per esempio la Turchia, che starebbe attuando una mirata politica di esenzione dei dazi per il grano importato destinato alla esportazione come farina o pasta, imponendo un dazio del 130% per il grano estero destinato per il consumo interno, comportando un raddoppio del valore del grano duro nazionale. Tutto questo rende opportuna una riflessione sulle politiche di filiera utilizzate nel nostro Paese, magari prendendo spunto da quelle turche. Per questo siamo soddisfatti dell’Impegno del Ministero delle Politiche Agricole,e in particolare del Sottosegretario Giuseppe L’Abbate, in tutte le competenti sedi internazionali, per tutelare l’eccellenza italiana e il settore produttivo in questione, pur sempre in armonia con le politiche unionali di settore, per evitare squilibri nelle transazioni commerciali transnazionali riferite al settore grano duro.

Sottolineiamo inoltre che nell’ultima riunione della Commissione economica e commerciale Italia-Turchia, co-presieduta dal Ministro Di Maio e dalla Ministra del Commercio turco Rushar PECKAN, è emerso che Italia e Turchia hanno un forte interesse a rafforzare i rapporti commerciali e i flussi d’investimento reciproci per favorire la ripresa. Con l'intensificazione del dialogo bilaterale possiamo raggiungere molteplici obiettivi per il made in Italy del nostro Paese, in sinergia e cooperazione con tutti gli altri attori coinvolti”, conclude