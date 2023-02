Made in Italy, Comagri Camera. Agrocepi: alleanza tra imprese fondamentale per export. No a creazione nuovi simboli per tutelare prodotti

“Quest’anno abbiamo superato i 60 mld di export agroalimentare, nonostante le difficoltà internazionali. È un dato che conferma il trend degli ultimi anni e che fa del nostro un paese esportatore di prodotti agroalimentari di qualità. Non tutti i comparti e territori godono di questo risultato o sfruttano a pieno le possibilità.”

Così Agrocepi nel corso delle audizioni in Commissione Attività produttive, in merito all'indagine conoscitiva sul made in Italy e la valorizzazione e lo sviluppo dell’impresa italiana.

“Il valore delle nostre produzioni è poi ancora sottostimato e ci sono considerevoli margini di crescita, questo perché ancora oggi manca una politica attenta di valorizzazione economica dei nostri prodotti. Inoltre una ampia parte dei guadagni dell’export rimane a importatori e distributori. Agrocepi da anni si batte su alcuni temi come l’alleanza tra imprese, rompendo una rigidità tra settori come quello agricolo e della distribuzione, e premiare chi condivide questa strategia. Questa è l’esigenza primaria delle nostre imprese nel settore primario. Le politiche di tutela del Made in Italy non ci devono spingere a creare nuovi marchi o simboli, devono invece coincidere con la tutela delle Doc e delle Ig. Centrale è poi il tema della logistica, raggiungere quindi i mercati esteri a costi accessibili e questo si può fare solo stando assieme. Poi c’è l’esigenza di maggiori risorse alle imprese nel loro sforzo di export e maggiori risorse per innovazione tecnologica.”