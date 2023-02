Made in Italy, Comagri Camera. Tinelli (UIV): serve nuovo quadro normativo per prodotti a basso tenore alcolico

"Il vino rappresenta il 12% dell'export agroalimentare italiano, quindi circa 7 miliardi. A questi valori si aggiungono quelli delle industria delle tecnologia per la produzione e il confezionamento, un settore profondamente radicato e che ci vede leader mondiali, che ha superato i 2 miliardi di euro di export. Sono numeri importanti di un settore in salute, ma c'è qualche problema di competitività, parlando dei costi energetici e delle materie prime, a partire dal vetro, salito del 20%, per questo servono sostegni in questi settori. Tuttavia gli interventi non hanno sterilizzato l'aumento e questa è una delle priorità per il governo".

"Un ulteriore aspetto è quello normativo, soprattutto la norma quadro sulla produzione e la commercializzazione del vino in Italia, del 2016. Qui servirebbe una migliore gestione delle nostre denominazioni, un più efficace sistema dei controlli e della tracciabilità e una nuova normativa sui prodotti a basso tenore alcolico, per cui c'è un aumento di interesse a livello internazionale".

"Per la competitività internazionale serve la diversificazione, visto che siamo predominanti su 5 nazioni con il 65%, serve espandersi altrove. Diventa fondamentale individuare un piano pluriennale di promozione istituzionale per il vino, coordinato dal MAE, insieme all'ICE, con una cabina di regia unica copartecipata dalle imprese. Parallelamente serve una promozione della dieta mediterranea, di cui il vino è parte fondamentale. C'è poi il tema del turismo enoturistico. Nel 2019 abbiamo registrato 14milioni di visite. Serve una armonizzazione tra le singole regioni. In qualsiasi iniziativa istituzionale l'enoturismo deve essere al centro della promozione".

Così Nicola Tinelli, Unione Italiana Vini, nell'audizione di oggi presso la Commissione Attività produttive, in merito all'indagine conoscitiva sul made in Italy e la valorizzazione e lo sviluppo dell’impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.