Made in Italy, Comagri Camera. Legacoop: Ambasciate hanno ruolo strategico, favorire aggregazione offerta su mercati esteri

“Accogliamo con piacere la recente campagna lanciata dal Maeci e dall’Ice per la promozione del Made in Italy a sostegno dell’export e dell’internazionalizzazione. Questa campagna può rivelarsi utile in quei mercati ad alto potenziale e dove sono frequenti i casi di italian sounding, che colpiscono le nostre imprese. È importante rivolgere queste campagne di comunicazione verso quei mercati che generano già alto valore nell’export, ossia quello europeo e nord americano. Ma senza dimenticare quello emergenti come Emirati Arabi, Giappone, Corea o Arabia Saudita.”

Così Legacoop nel corso delle audizioni in Commissione Attività produttive, in merito all'indagine conoscitiva sul made in Italy e la valorizzazione e lo sviluppo dell’impresa italiana.

“Molto importante il ruolo delle ambasciate, che sono strategiche. Si potrebbe rafforzare la collaborazione col sistema di imprese in Italia perché sono sedi di valorizzazione e di scambi. Anche gli accordi di libero scambio siglati dall’Ue con paesi terzi consentono una maggiore tutela delle Ig nei mercati, da accompagnare con un costante monitoraggio delle barriere non tariffarie. Tra le varie iniziative di promozione è fondamentale per le imprese il sostegno alle Fiere di settore, da affiancare al supporto delle imprese sul mercato digitale e le piattaforme internazionali. Centrale è poi anche formare personale dedicato alla promozione dell’export, funzionale anche per far accedere le piccole e medio imprese alle misure che già esistono. Importanti sono anche quelle iniziative che favoriscono l’aggregazione dell’offerta e permettere una risposta collettiva delle imprese alle difficoltà sull’accesso ai mercati esteri.”