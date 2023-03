Made in Italy, D’Eramo: Riforma fitosanitari con giusta gradualità e alternative, altrimenti green sarà solo uno slogan. Paradosso è che siano penalizzati paesi virtuosi come l’Italia

“La fretta non porta buoni consigli. Bruxelles guardi a una riforma dei fitosanitari che possa - con la giusta gradualità e valide alternative - portare davvero a una sostenibilità ambientale che si coniughi con quella sociale ed economica. Altrimenti, nella migliore delle ipotesi sarà solo uno slogan, nella peggiore potrebbe tradursi in una strategia che danneggerà l'Italia e i suoi settori di eccellenza”. Così ad AGRICOLAE il sottosegretario Masaf Luigi D'Eramo nel commentare quanto emerge dallo studio della fondazione Edison e della fondazione Sanbucini-Uila in merito all'export dei cosiddetti “magnifici sette”, i settori dell'agroalimentare in cui l'Italia è più forte e che potrebbero essere messi a rischio da politiche europee come la riforma dei fitosanitari che prevede il dimezzamento del loro utilizzo da qui al 2030 con una riduzione del 62% per l’Italia. “In fatto di sostenibilità rappresentiamo un modello virtuoso in Europa e nel resto del mondo. E paradossalmente rischiamo di essere i più penalizzati. Ortofrutta e vino rappresentano i settori di punta del Made in Italy agroalimentare all'estero. In particolare per quanto riguarda l'ortofrutta l'Italia è il paese che esporta di più in Europa e pagherebbe lo scotto più alto di una riforma fatta senza tener conto delle possibili conseguenze", prosegue D'Eramo. “Conseguenze – continua - che includono forti cali di produzione che, anziché accelerare la transizione green, potrebbero addirittura frenarla. Il paradosso infatti è questo: non si produrrà più in paesi virtuosi come il nostro e si aprirà la strada a prodotti di sintesi o provenienti da paesi terzi ben lontani dal rispettare gli stessi standard italiani ed europei in fatto di rispetto dell’ambiente e del lavoro”, conclude D’Eramo.