Made in Italy, Fini: riduzione fitofarmaci colpisce Made in Italy che è il più sostenibile al mondo. Ci rimettono lavoratori e cittadini

"Le politiche europee colpiscono più di ogni altro paese l'Italia che però è anche il Paese più sostenibile d'Europa. Con la riduzione drastica dei fitosanitari prevista dall'Unione europea, vengono colpiti sia il settore dell'ortofrutta che quello del vino. La riduzione dei principi attivi sta già portando a delle evidenti conseguenze".

Così ad AGRICOLAE il presidente della Cia Cristiano Fini nel commentare i dati emersi dallo studio della Fondazione Edison e della Fondazione Sanbucini- Uila dal quale emerge che la metà dell'export del Made in Italy agroalimentare sia riconducibili a sette settori produttivi denominati i 'Magnifici Sette'. Tra questi, in cima alla lista - con un export di 9,6 miliardi - l'ortofrutta, al secondo posto - con un export da 7,2 miliardi - il vino. Settori colpiti più di altri dalla riforma dei fitosanitari.

"Non stiamo parlando di ipotesi ma di certezze: sia nel settore ortofrutticolo, che olivicolo che di quello vitivinicolo abbiamo già visto come la soppressione di alcuni fitofarmaci abbiano portato a delle conseguenze sulla produzione di questi settori", prosegue Fini. "Pensare di ridurre i principi attivi senza avere pronta una valida alternativa è surreale".

Il presidente della Cia spiega come ci sia già l'evidenza di quanto sta accadendo, dalla Xylella alla Flavescenza dorata. "Una serie di patologie si sono già manifestate e sono in crescita. Lo studio della Fondazione Edison e della Fondazione Sanbucini conferma che, qualora si perseguisse su questa strada, si andrà verso una riduzione della produzione, quindi dell'export, con inevitabili conseguenze sul cittadino e sui posti di lavoro".

Senza contare - aggiunge - "che a fronte di forti compressioni produttive i prezzi sono destinati a salire".

"Chiediamo dunque, prima di fare tagli indiscriminati dei principi attivi, che venga messa in atto una valutazione di impatto che non prescinda comunque dalla necessità di alternative che siano valide ed efficaci. Nessuno mette in discussione la transizione green verso una sempre maggiore sostenibilità, ma questo deve essere reso possibile nei fatti", prosegue ancora Fini. "Negli ultimi cinque anni abbiamo ridotto già del 30 per cento l'uso di fitosanitari".

"L'Italia è sicuramente il Paese più penalizzato, in particolar modo per quanto riguarda le produzioni di ortofrutta, vigneti e oliveti che sono le colture che hanno bisogno più di altre di trattamenti. Il dato ci dice questo: la riduzione dei fitofarmaci colpisce il nostro Made in Italy che per assurdo è il più sostenibile nel mondo".