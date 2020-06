MADE IN ITALY, GALLINELLA (M5S): “COGLIERE OPPORTUNITÀ DEL WEB PER PROMUOVERE ECCELLENZE ITALIANE E CONTRASTARE LA CONTRAFFAZIONE”

“Le piattaforme E-commerce rappresentano un ottimo strumento per rilanciare le nostre aziende agroalimentari, anche al fine di rafforzare i controlli e contrastare la contraffazione del Made in Italy. Per questo, è necessario un maggiore sforzo a livello istituzionale ed europeo. Mai come adesso è fondamentale saper cogliere le opportunità che lo sviluppo delle vendite on-line sta offrendo alle eccellenze italiane per approcciare con successo ed efficacia i mercati esteri e dare la possibilità alle nostre aziende di rialzarsi ed essere più competitive per affrontare il momento difficile che il nostro Paese sta vivendo”. Lo dichiara Filippo Gallinella, portavoce del MoVImento 5 stelle e Presidente in commissione Agricoltura alla Camera, a margine del video-convegno in diretta Facebook, che ha organizzato sulla tematica ‘E-commerce: una strada sicura per il Made in Italy?’, che si è svolto stamattina, moderato dal massmediologo Klaus Davi, a cui hanno preso parte i maggiori player della Rete tra cui Google, Facebook, Amazon, Alibaba e Ebay.

“Questo nuovo appuntamento, che rientra nel progetto #IoStoColMadeinItaly, ha rappresentato un confronto costruttivo con i principali giganti del web per parlare delle strategie attuate fino ad oggi nel commercio on-line e delle possibili soluzioni future da realizzare a tutela del Made in Italy, soprattutto in settori importanti come quello dell’agroalimentare”, continua Gallinella.

“Dal confronto è emerso che, a livello mondiale, l’e-commerce vale tra i 2 e i 3mila miliardi di dollari nei rapporti diretti con il consumatore e solo negli ultimi quattro anni, ha raddoppiato i volumi di vendita. Il lockdown ha poi determinato un incremento delle vendite on-line in particolare per il settore agroalimentare: pensiamo ad esempio al boom del cosiddetto ‘e-commerce di prossimità’, con i piccoli negozi di quartiere che in poco tempo si sono attrezzati per distribuire i loro prodotti, sfruttando le piattaforme web e acquisendo in modo nuovo gli ordini, oltretutto consentendo a queste realtà di rimanere in contatto con i propri clienti e non subire cali nelle vendite. Nel complesso, le maggiori piattaforme si stanno già muovendo con le piccole e medie imprese italiane di vari settori food e non, offrendo loro delle vere e proprie ‘vetrine virtuali’ per la promozione delle eccellenze italiane a livello internazionale”, conclude il pentastellato.

