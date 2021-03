Made in Italy, Origin: I 26 consorzi di tutela diserteranno spazi acquistati da governo per Fiera in Cina. In attesa di risposta Mipaaf e Mae

E' stato chiesto in commissione al Senato, da Giorgio Bergesio, Lega, delucidazioni rispetto all'inchiesta di AGRICOLAE che fatto emergere il problema pubblicando la lettera. Il presidente di Origin è chiaro: i consorzi made in Italy diserteranno gli spazi in Cina acquistati dal governo italiano. "Abbiamo detto che i 26 consorzi di tutela del Made in Italy agroalimentare diserteranno la fiera in Cina prevista a settembre per cui il governo italiano ha comprato gli spazi. A meno che il governo non si attivi subito e non risolva la questione", spiega Cesare Baldrighi ad AGRICOLAE.

