Made in Italy, Pecorino Romano. Maoddi: Puntare su Consorzi per promozione e tutela Ig. Sostenere ricambio generazionale

"Per prima cosa voglio ringraziare pubblicamente l’amico Antonio Auricchio, senza di lui non saremo risuciti ad ottenere gli aiuti che i vari consorzi, compreso quello del Gorgonzola del quale lui è presidente, hanno donato al nostro comitato incendi che, come ho segnalato in precedenza, ha già distribuito oltre 200K euro agli allevatori colpiti da questa grande disgrazia."

Così Antonio Maoddi, presidente Consorzio Pecorino Romano, a margine dell’assemblea dei soci del Consorzio.

Oggi Antonio, oltre a partecipare alla nostra Assemblea, di diritto come produttore di Pecorino Romano, ci onora della sua presenza anche come presidente Afidop (Associazione dei Formaggi Italiani DOP) associazione alla quale insieme ad altri 25 consorzi grandi e piccoli aderiamo, fin dalla sua costituizione e in questa legislatura ci onoriamo inoltre di ricoprire la vicepresidenza. Il sistema Afidop raggruppa 580K tonnellate di formaggi, quasi il 60% di tutta la produzione agroalimentare certificata DOP e IGP con un fatturato pari a circa 4,2 miliardi di euro alla produzione e 7,5 miliardi di euro al consumo.

La mission di Afidop e quella di raggruppare i singoli marchi Dop e Igp dei formaggi Italiani e di tutelarli sottoforma di sistema a livello politico, economico e promozionale, devo a questo proposito complimentarmi con Antonio per l’impostazione che stà dando all’associazione nel riconosce la centralità al nostro comparto che nel tempo si era persa.

Mi riferisco ad una serie di attività nelle quali Afidop si è impengata in quest’ultimo anno, dalla ferma posizione sul Nutriscore alla partecipazione alle maggiori manifestazioni fieristiche delle quali segnalo la più importante nell’attività in Expo Dubai, e in occasione dell’ultimo cda della settimana scorsa si è deliberato per la prima volta ad un forte impengo sul mercato statunitense a tutela del Made in Italy in contrapposizione al Consorzio dei Nomi Comuni finora lasciato agire indisturbato, mi soffermo un attimo su questo argomento che ritengo per noi di grande importanza, si è deciso di partecipare come Afidop ai più importanti appuntamenti fieristici americani e in quella occasione mettere in evidenza al consumatore le principali differenze tra le nostre eccellenze e le imitazioni americane, per la prima volta andiamo a caso loro e diamo la possibilità a chiunque di paragonare il nostro prodotto con l’imitazione, non abbiamo sicuramente bisogno di ingannare nessuno, la nostra qualità parlerà da sola.

-----

Il sistema delle Dop e delle Igp vive un momento di particolare incertezza, la Commissione Europea ha avviato l’iter di riforma della normativa che disciplina i prodotti ad Indicazione Geografica, c’è molta attesa da parte dei Consorzi su questo argomento che seppur trovando dei punti in accordo come il miglioramento della produzione sostenibile (a noi particolarmente favorevole) e una sensibile attenzione alle attività di tutela delle Indicazioni Geografiche anche sui mercati online, la proposta a noi appare lacunosa e un po confusa e per alcuni aspetti peggiorativa rispetto alla situazione attuale, mi riferisco soprattutto all’affidamento all’ufficio dell’unione europea per la proprietà intellettuale, l’EUIPO, delle competenze che di fatto oggi sono ripartire tra il Ministero dell’agricoltura Italiano e la Commissione Europea, in un ambito di riassetto delle competenze vedremmo meglio la creazione di agenzia ad oc che tenga conto delle specificità delle Indicazioni Geografiche piuttosto che delegare ad un ufficio marchi collettivi e di certificazione.

Nella consultazione pubblica alla quale abbiamo partecipato appena parte due giorni fa sull’argomento in questione, abbiamo espresso la nostra posizione tenendo presenti le seguenti linee guida:

1. Migliore valorizzazione del contesto nel quale operano i Gruppi;

2. Regolamentazione ed armonizzazione della natura, struttura e funzioni dei Gruppi a livello UE;

3. Identificazione di un’Agenzia Europea per la Qualità Agroalimentare alla quale affidare tutte le attività di gestione del riconoscimento e gestione delle IG, così come quella di rappresentare gli interessi dei Consorzi in tutti i contesti internazionali;

4. Valorizzazione delle attività di finanziamento dei Gruppi non più limitata ai soli contributi degli Associati o contributi nazionali ed europei, bensì la possibilità di ricorrere a sistemi evoluti di finanziamento;

5. Valorizzazione della reputazione delle IG e definizione di un quadro comune per il rilascio delle autorizzazioni all’uso e sfruttamento delle stesse come ingrediente in prodotti elaborati o trasformati.

Mi fermo qui su questo argomento al quale il Prof. De Castro darà ampia illustrazione.

-----

Al Ministro Patuanelli invece che interverrà in chiusura abbiamo fatto recapitare delle memorie che brevemente ripercorro.

La filiera del latte ovino nazionale necessita senza dubbio di un’univoca progettazione per lo sviluppo futuro, che passa nel consolidamento dei rapporti istituzionali tra le organizzazioni rappresentative e tra i vari prodotti e produttori.

Per questa ragione la prima riunione del Tavolo di settore Nazionale Ovino del 20 aprile u.s. è stata salutata con grande favore ed apprezzamento da parte dei nostri Consorziati.

Il settore ovino, con la nuova PAC 2023/2027, con l’introduzione nel Piano Strategico PAC (Psp) del valore ambientale e della sostenibilità delle attività agricole dirette o a loro connesse, avrebbe dovuto avere un ruolo di primo piano, per sua stessa natura.

Infatti quale altro settore può meglio rappresentare le “pratiche benefiche per il clima e l’ambiente”?

Purtroppo, ancora una volta il settore ovino è stato relegato ad una condizione di complementarietà, per diverse ragioni.

Sicuramente manca un modello di aggregazione che consenta la costruzione di un nuovo modello valoriale del settore, compresso oggi in forme disgregate, l’esempio del fallimento dell’organismo interprofessionale, mai decollato è significativo.

Sarebbe necessario creare le condizioni per una rivendicazione del ruolo, in campo ambientale, paesaggistico e di mantenimento delle attività rurali sociali ed economiche dei territori, che costituiscono, come anzi detto i pilatri del nuovo Piano.

In questo contesto generale, il sistema del Pecorino Romano costituirebbe il laboratorio sperimentale d’eccellenza, con le sue criticità ma le sue peculiarità di prodotto leader del settore ovino europeo.

Andrebbe rivisitato il modello di sviluppo rurale, sostenendo il ricambio generazionale e l’infrastrutturazione aziendale in chiave ambientale e sostenibile.

Si pensi alle opportunità legate alla riconversione energetica ed alla creazione di linee di autoapprovvigionamento delle materie prime, oggi più che mai necessario visti gli sconvolgimenti geo politici in corso.

Nonostante le criticità il settore di produzione del Pecorino Romano registra un andamento molto positivo delle vendite, tale fenomeno oltre che figlio del mercato crediamo possa essere riconduciblie anche ad altri fattori e in particolare:

• La gestione finanziaria della produzione, grazie alle nuove formule creditizie, come il pegno rotativo del magazzino, ha contribuito a diminuire la pressione sulle vendite invertendo la tendenza ribassista dei prezzi e favorendo una migliore programmazione delle stesse,

• Lo sviluppo di tipologie diversificate, quali la lunga stagionatura, il basso tenore in sale hanno generato valori differenziati e stimolato l’efficientamento delle imprese di trasformazione in favore di nuove richieste di consumo,

• L’incremento notevole dell’utilizzo della DOP in prodotti trasformati, utilizzato quale ingrediente caratterizzante,

• La programmazione promozionale grazie ai fondi UE ha consentito una maggiore penetrazione commerciale sui vari segmenti di mercato.

Concludendo con delle proposte:

• Ribadendo la nostra preoccupazione sul futuro del nostro comparto, a livello comunitario e ancor di più a livello nazionale si riscontra una flessione sulle produzioni di latte ovino collegata direttamente all’invecchiamento delle maestranze con ridotta sostituzione generazionale, oggi nonostante le statistiche indichino un aumento delle nuove generazioni in agricoltura, si assiste al fenomeno della chiusura degli allevamenti ovini per sopraggiunti limiti di età degli operatori e per carenza di manodopera specializzata. A nostro parere il sistema del “primo insediamento” presenta grandi criticità che devono essere assolutamente risolte.

• E’ necessario un piano nazionale straordinario di prevenzione delle epizootie attraverso un modello decisionale univoco e non frammentato tra Regioni e tra ASL all’interno delle Regioni: il fenomeno del virus della lingua blue o di altre malattie contagiose è causa di gravi danni irreversibili, che attualmente sono gestiti in maniera frammentaria e senza coinvolgere la filiera agricola.

• Nel campo della tutela internazionale delle DOP in generale e della nostra IG in particolare, un maggiore coordinamento tra Consorzi e Ministero, al fine di scongiurare in maniera ferma e decisa qualsiasi tentativo di usurpazione o limitazione dei diritti di unicità delle IG. A titolo di esempio assumono particolare preoccupazione le posizioni della Commissione nel corso delle trattative per gli accordi di libero scambio tra Unione Europea e Australia, con il tentativo dei negoziatori Australiani di far riconoscere il loro diritto sul toponimo protetto Romano, per i loro formaggi domestici.

• Ruolo di maggior rilievo dei Consorzi di Tutela nell’ambito della riforma delle IG e maggiore disponibilità di fondi da destinare a Promozione e Tutela.