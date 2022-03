Made in Italy, Petroni (Aic): Bene firma protocollo col Mipaaf. Cucina mediterranea sotto attacco, importante collaborare. VIDEOINTERVISTA

“L’accademia italiana della cucina è una istituzione culturale della repubblica italiana che ha il compito di tutelare e valorizzare la cucina italiana in Italia e nel mondo. Questo protocollo d’intesa che abbiamo firmato oggi è un ulteriore passo in avanti perché abbiamo un riconoscimento da parte delle istituzioni pubbliche delle opere che stiamo facendo. La sensibilità dimostrata dal ministero, che è appunto dell’agricoltura ma anche dell’alimentazione, verso la trasformazione e distribuzione dei cibi in un momento particolarmente delicato come questo in cui la cucina mediterranea è sotto attacco, dimostra quanto sia importante collaborare. Avere alle spalle una istituzione come il ministero ci inorgoglisce perché siamo sulla stessa linea d’onda per quanto riguarda la tutela dei nostri prodotti agroalimentari, della ristorazione e della trasformazione.”

Cosi ad AGRICOLAE il presidente di AIC Paolo Petroni a margine della sigla del protocollo d'intesa fra il Mipaaf e l’Accademia italiana della cucina.

“La cucina mediterranea in questo momento è sotto attacco da parte di alcuni paesi, tra cui purtroppo c’è anche la Francia e che ora sta un po’ tentennando, per quanto riguarda il vino e il sistema di etichettatura Nutriscore che va a punire principalmente i prodotti italiani che sono considerati pieni di grasso, di zuccheri e per cui non dovrebbero essere consumati. Non ci si rende conto che invece è tutta questione di quantità, ma se la gente vede un bollino nero o rosso significa che non comprerà quel prodotto, specialmente all’estero e con tutte le nostre esportazioni questo sarebbe un grave problema.”