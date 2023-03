Made in Italy, Piccinini: approccio Ue sbagliato e contraddittorio. Riforma fitosanitari? a condizione che non passi piu merce per porto di Rotterdam

"L'approccio è sbagliato. Non tiene conto del fatto al ruolo che hanno i fitofarmaci relativamente alle colture dei singoli Paesi. Non si può parametrare un Paese come la Svezia con un Paese come l'Italia nel definire le scelte politiche europee".

Così ad AGRICOLAE il coordinatore dell'Alleanza delle Cooperative agroalimentari Carlo Piccinini in merito a quanto emerge dallo studio della Fondazione Edison e della Fondazione Sanbucini-Uila. Sarebbe infatti l'Italia - a fronte dei dati sull'export dei settori definiti i Magnifici 7 del made in Italy agroalimentare - il Paese a pagare le spese più alte di una riforma come quella della riduzione dei fitosanitari. Ma non solo: anche di alcune scelte europee che sembrano colpire in particolare le produzioni italiane.

"Occorre inoltre tener conto del lavoro ha fatto dal nostro Paese negli ultimi anni in termini di sostenibilità, transizione green e innovazione che ha portato a una riduzione di fitosanitari del 30 per cento negli ultimi 15 anni", prosegue.

Per quanto riguarda le aree sensibili, Piccinini spiega che "se dovesse passare la definizione contenuta nell'ultima relazione Ue, riguarderebbero l'80 per cento dei terreni in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto che a questo punto potrebbero essere messi solo a prato".

"Un approccio - aggiunge - che distrugge di fatto l'economica agricola italiana".

"Riforma fitosanitari? noi l'accettiamo - prosegue ancora Piccinini con fare provocatorio - ma ponendo il vincolo che nessuna merce possa più entrare dal porto di Rotterdam. Visto che questi prodotti li dovremo comunque consumare e quindi saremo costretti a importarli e il porto da cui passa tutto, perché hub commerciale europeo, è il porto di Rotterdam, potrebbe venire qualche dubbio sulla reale motivazione di alcune scelte politiche europee paventate dal commissario Ue dei Paesi Bassi Frans Timmermans".

Piccinini fa un passaggio anche sul Nutriscore: "alcune politiche europee degli ultimi anni vanno a colpire le denominazioni Dop e Igp che proprio l'Unione europea ha per tanti anni sponsorizzato, e che ora sembra puntare più su cibi omologati e ultraprocessati. Basti pensare al Nutriscore, spinto da un certo tipo di Francia, quella della Grande distribuzione ma non quella della produzione. Il semaforo rosso è pensato proprio per far avere una reazione istintiva senza lasciar pensare il cittadino.

Tutte queste cose - conclude - il nostro Paese non le accetterà mai".