Made in Italy, Prandini: no a logiche speculative da Bruxelles. Ue riconosca Sistema Italia come modello da seguire in termini di qualità, sostenibilità ed export

"Il cibo sta diventando sempre di più un fattore di interesse non solo economico ma geopolitico con una crescente attenzione da parte dei fondi speculativi che cercano di appropriarsi del settore attraverso logiche di omologazione. A fronte di questo, ciò che deve caratterizzare il nostro Sistema Paese è la difesa della nostra distintività - che è anche esempio di sostenibilità - valore economico e culturale dell'Italia, modello da esportare in termini di valorizzazione".

Così ad AGRICOLAE il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel commentare lo studio della Fondazione Edison e Sanbucini dal quale emerge il 'peso' in termini di export, dei cosiddetti 'Magnifici Sette' del made in Italy agroalimentare. Settori che coincidono però con quelli maggiormente messi a rischio da alcune politiche europee.

"Quello che dispiace - prosegue Prandini - è vedere un'Europa che si piega alle logiche di commissari che sono in linea con gli interessi dei grandi gruppi di potere".

Per quanto riguarda i fitosanitari, la cui riforma Ue prevede una riduzione drastica che metterebbe a rischio, più di tutti, l'ortofrutta Made in Italy che pesa come la voce più importante in termini di export, Prandini precisa che "l'Italia figura tra i Paesi che ne utilizzano di meno. Per questo il nostro dovrebbe essere un modello da seguire anziché da colpire".

Così come anche per le norme relative all'inquinamento atmosferico "con le quali la zootecnia viene equiparata all'industria pesante e metallurgica", aggiunge ancora il presidente Coldiretti. E nel contempo "c'è chi vuole passare dal cibo distintivo a un cibo omologato fatto in laboratorio".

Stesso discorso vale per il settore vitivinicolo "dove - continua ancora Prandini - assistiamo al tentativo di introdurre una forma di etichettatura fuorviante che si pone in contrasto con il tema delle denominazioni di qualità della stessa Europa a favore di prodotti alternativi che nulla hanno a che fare con ciò che ci ha sempre contraddistinti nel mondo. Non a caso la norma viene da un paese che non produce vino".

Secondo Prandini "occorre rappresentare il modello Made in Italy come una grande opportunità per tutte le nazioni sia in termini di qualità, che di sostenibilità e di esportazione. Senza cadere nei tranelli di qualche commissario europeo il cui gioco sembra sempre di più quello di valorizzare cibi ultraprocessati".

"Abbastanza paradossale in un mondo in cui la demografia aumenta - conclude infine - il fatto che le norme comunitarie applicate al nostro Paese porterebbero a perdere il 30 per cento di produzione proprio al paese più sostenibile in Ue e quindi nel mondo".