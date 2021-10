TuttoFood, Scordamaglia (Filiera Italia): Export, obiettivo 100 mld nel 2031. Lotta a italian sounding e innovazione le priorità

“C’è tantissima voglia di ripartire e d’altronde in questo periodo non ci siamo mai fermati. Come filiera abbiamo continuato a lavorare e ad esportare, nel 2020 abbiamo fatto oltre l’1% in crescita in un momento in cui il mondo era chiuso e il commercio globale era crollato. Le esportazioni italiane anche crollavano dell’11% ma l’agroalimentare continuava a crescere con segno positivo. Un dato che si è confermato anche nei primi sette mesi dell’anno con il +10,4%, un dato straordinario se pensiamo che si è verificato in contemporanea con la crisi logistica dei porti.”

