MADE IN ITALY, PRESTO CONTROPROPOSTA ITALIANA A NUTRISCORE. ED E’ SCONTRO

Mentre si lavora in Europa per scongiurare gli effetti dei dazi Usa sul vino e sull'agroalimentare italiano a fronte dell'accordo Usa-Cina, il ministro della Salute Roberto Speranza rassicura, nel corso del convegno "Salute agroalimentare: dalla sicurezza più qualità" a Romasulla a Palidoro, sull'etichettatura a semaforo. Dichiarando che il governo italiano ha già in tasca la controproposta.

"Sono mesi nei quali a livello Europeo andranno compiute scelte decisive sulle nostre produzioni. Mi riferisco al Nutri-Score e il nostro governo deve porre attenzione, perché questo modello dal nostro punto di vista non ha caratteristiche sufficienti. Cercheremo una proposta alternativa, una dieta più larga. E in questo modo non difendiamo solo le nostre imprese e le nostre aziende", spiega. L'idea è quella di "assicurare benessere a tutti i cittadini dell'Unione Europea". E poi sui dazi: "Penso che sia una politica che produce più vinti che vincitori".

"Il Nutri-Score non funziona e dal nostro punto di vista non raggiunge per nulla l'obiettivo di assicurare il diritto alla salute. Non è accettabile, per fare un esempio, che l'olio d'oliva venga considerato meno qualitativo dell'olio di colza". prosegue. "Noi stiamo lavorando perché venga messo in discussione questo impianto, che oggi sembra essere maggioritario a livello europeo, del Nutri-Score. Quindi ci batteremo, anzi abbiamo già iniziato a farlo, a livello europeo perché passi un modello diverso, che tuteli in modo particolare la dieta mediterranea e i prodotti che riescono a garantire davvero la salute dei cittadini".

Infine il segreto di Stato sulle importazioni alimentari. Motivo di polemica interna sia a livello miniseriale che a livello associativo. Querelle nella quale è intervenuta anche l'Autorità garante del commercio.

"Se sono favorevole all'eliminazione del segreto di Stato sulle importazioni alimentari? Penso che quando si fanno operazioni che vanno nella direzione di trasparenza, di accessibilit° e di maggiore partecipazione degli individui, si fa sempre una cosa positiva. Ed è vero per questa vicenda, ma anche per altre. Sono convinto che dobbiamo insistere su questo" spiega ancora Speranza. "Mi piace l'idea di una pubblica amministrazione e ministeri che siano 'case di vetro' dove non ci sono mai cose da nascondere".

Nel frattempo quello del Nutriscore diventa anche un tema di scontro politico in vista delle elezioni in Emilia Romagna che riguarderanno, per Matteo Salvini, anche "un voto per salvare il territorio e l'agricoltura piacentina ed emiliana, perché c'é qualche genio a Bruxelles che sta portando avanti un progetto che si chiama Nutriscore, e a Bruxelles c'é il Pd". Un progetto, spiega il leader della Lega in un comizio a Morfasso (Piacenza), in diretta Facebook, "che metterà il bollino rosso nei negozi sugli alimenti che secondo loro fanno male, e tra gli alimenti che fanno male c'é il Parmigiano reggiano, il prosciutto di Parma, l'olio d'oliva, la pasta. La dieta mediterranea avrà il bollino rosso, la coca zero e patatine surgelate da far fritte avranno il bollino verde perché fanno bene". "Difendere il nostro territorio significa anche mandare in Europa qualcuno che dica 'ragazzi, voi vi mangiate le vostre schifezze senza colore e senza sapore noi a nostri figli continuiamo a dare da mangiare quello che mangiavano i nostri padri e i nostri nonni", prosegue Salvini. "E a Bruxelles chi c'é a difendere gli interessi del popolo italiano? Gentiloni? Poi si mette con la De Micheli e abbiamo fatto filotto", conclude il segretario della Lega.

A rispondere è Paolo de Castro:

"Né il Parlamento europeo, né tantomeno gli eurodeputati Pd, intendono introdurre un bollino rosso sul valore nutrizionale degli alimenti, in particolare sulle nostre eccellenze alimentari come il Grana Padano, il Prosciutto di Parma o la Coppa Piacentina. Quando smetterà il senatore Salvini di raccontare bugie e prendere in giro agricoltori e consumatori emiliano romagnoli e italiani?". E' la reazione immediata da Strasburgo di Paolo De Castro, coordinatore S&D alla commissione Agricoltura del Parlamento europeo, alle dichiarazioni del leader della Lega, oggi a Piacenza.

Per l'eurodeputato Pd, "le affermazioni di Matteo Salvini sui sistemi di etichettatura nutrizionale a semaforo, dimostrano ancora una volta la superficialità della Lega nell'affrontare i problemi. "A oggi - spiega De Castro - non esiste alcuno schema europeo di etichettatura nutrizionale, che indichi cioè la quantità di grassi, zuccheri e sale presente nei cibi. Tuttavia, negli ultimi anni, alcuni partner europei hanno introdotto sistemi diversi di etichettatura a livello nazionale, come quello 'a semaforo' francese - il cosiddetto Nutriscore - a cui se ne contrappongono altri, tra cui la proposta italiana 'a batteria' presentata qualche giorno fa dal nostro Governo, e supportata dall'intero sistema produttivo italiano, dagli agricoltori ai trasformatori".

"Quello che serve adesso - afferma con forza De Castro - non sono le polemiche di Salvini, ma che si possa, a partire da Piacenza e dall'Emilia Romagna, riuscire a fare squadra come Italia e ottenere un regime di etichettatura uguale per tutti a livello europeo, basato su ricerche scientificamente fondate. Un sistema che eviti ai nostri consumatori di trovarsi davanti a informazioni diverse tra i vari Paesi. Un sistema, insomma, che non condizioni i consumatori ma fornisca loro informazioni complete, a partire dall'origine degli alimenti, per poter operare scelte d'acquisto consapevoli".

"La posizione del Pd è sempre stata chiara , e già nel 2016 - ricorda l'eurodeputato Pd - ci siamo mossi in questo senso, con un'interrogazione alla Commissione europea di cui ero capofila e sottoscritta da quasi 100 eurodeputati di 13 Stati membri e di tutti i gruppi politici, tranne quello della Lega, forse per non scontentare la loro alleata francese Marine Le Pen. Sarebbe ora - conclude De Castro - che il partito di Salvini si unisca a noi in questa battaglia, se davvero non vuole che una bibita light venga spacciata per migliore rispetto a un succo di albicocche. Ne hanno più che mai bisogno i nostri produttori, consumatori e l'intero settore agroalimentare italiano".

SUGAR TAX, QUELL’AUTOGOL MADE IN ITALY CHE APRE LA STRADA ALL’UE DEL NORD SU BOLLINI ROSSI E SEMAFORI

Sugar tax? Un precedente pericoloso che rischia di diventare una corsia preferenziale per 'bollinare' di rosso i prodotti Made in Italy che secondo i paesi Ue del Nord fanno male sulla base di parametri relativi alla percentuale di zucchero e/o grassi negli alimenti. La Manovra che è stata trasmessa - con tanto di bollino del presidente della Repubblica - al Senato, conferma la tassa sullo zucchero. In sostanza la misura - che non piace a Italiaviva di Renzi e a tutta la Destra all'opposizione - prevede una tassazione di euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;

b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

6. L’imposta di cui al comma 1 non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante

nazionale per il consumo in altri Paesi dell’Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere

esportate Al di là del danno economico per il settore, come ha evidenziato il presidente di Federalimentare nel corso dell'Assemblea dell'Alleanza delle cooperative agroalimentari lo scorso 30 novembre, è il precedente che rappresenta a mettere a rischio il made in Italy. Davanti a un'Europa che propone un'etichetta a semaforo che l'Italia ha sempre contrastato, se è proprio l'Italia ad adottare delle politiche 'punitive' nei confronti di alcuni alimenti, diventa poi difficile a Bruxelles difendere e tutelare quei prodotti made in Italy che secondo alcuni paesi fanno male alla salute. In base a parametri rigidi legati alle percentuali di zucchero o grassi. Nutella e Panettone a rischio dato che la teoria dell'etichetta - basandosi proprio sulla percentuale di zuccheri e grassi degli alimenti - renderebbe un litro di latte "più pericoloso" per la salute di una Coca Cola. Insomma, al di là dei possibili effetti collaterali economici dovuti alla tassazione, il vero danno rischia di essere molto maggiore. Un autogol storico per tutto il made in Italy agroalimentare davanti all'Europa del Nord. NUTRISCORE, MELONI: “E’ DI PROPRIETA DELL’AGENZIA GOVERNATIVA FRANCESE. IN PRATICA LA FRANCIA DECIDE IL CIBO CHE FA MALE E CHE FA BENE”. IL POLLO FRITTO PRECONFEZIONATO FRANCESE E’ PIU SANO DEL PARMIGIANO "Il sistema Nutriscore è di proprietà dell'agenzia governativa francese. Se questo sistema dovesse essere applicato a tutta Europa come si vocifera nei corridoi dell'Unione europea, sarebbe in pratica la Francia a decidere il cibo che fa male e che fa bene. I parlamentari europei che vogliono approvare il sistema Nutriscore in tutta Europa dovranno passare sopra i corpi dei parlamentari di Fratelli d'Italia". Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fratelli D'Italia, nel corso della puntata di FUORI DAL CORO, in merito al sistema Nutriscore per la valutazione della salubrità del cibo che utilizza una scala cromatica dal verde al rosso e alfabetica dalla A alla E. Secondo questo sistema il pollo fritto francese preconfezionato vanta una A mentre il Parmigiano Reggiano una D. Il sistema nasce dal lavoro di un gruppo di ricercatori universitari francesi denominato EREN vale a dire Equipe de recherche en epidemiologie nutritionelle e si basa sulle tabelle nutrizionali della Food standards Agency inglese. Secondo il ministero della Salute francese questo sistema dovrebbe permettere un più facile accesso ai cibi confezionati "sani", contribuire alla "lotta all'aumento delle malattie cardiovascolari, l'obesità ed il diabete". DE CASTRO: IN QUESTA LEGISLATURA ETICHETTA ORIGINE EUROPEA SUGLI ALIMENTI "La maggioranza dei consumatori europei vuole conoscere l'origine dei prodotti che acquistiamo e arrivano sulle nostre tavole. Come Parlamento europeo lavoriamo in questa nuova legislatura per introdurre un quadro normativo obbligatorio a livello europeo, che imponga l'indicazione di origine sui prodotti agroalimentari". Così Paolo De Castro, coordinatore S&D alla commissione Agricoltura del Parlamento europeo, concludendo la due-giorni di lavoro che il Global Food Forum organizzato da Farm Europe ha dedicato alle sfide che attendono l'agroalimentare europeo. Per De Castro, "solo una legislazione unica potrà affrontare adeguatamente anche l'importante tema delle indicazioni nutrizionali in etichetta, mettendo fine ai sistemi volontari che semplificano eccessivamente le informazioni con una etichetta a colori - come il sistema a 'semaforo' inglese o il 'nutriscore' francese - che non offre indicazioni sui nutrienti presenti e scientificamente valide al consumatore". "Sono sistemi - precisa l'eurodeputato Pd - che commettono l'errore di differenziare i cibi tra 'buoni' e 'cattivi', condizionando le scelte di chi acquista e paradossalmente facendo il gioco dei produttori extra-europei. Del resto, come spiegare che su Grana Padano e olio d'oliva extra vergine venga posto un bollino rosso, perché considerati prodotti non salutari, e su una bibita gasata light il bollino verde, promuovendola a pieni voti?". Per De Castro "è quindi necessario che sulla confezione di ogni alimento venga riportato in percentuale l'impatto nutrizionale di una porzione di quello stesso alimento, rispetto alla dieta giornaliera di un individuo. Da questo punto di vista - precisa l'eurodeputato - pare più coerente il sistema di etichettatura a 'batteria' che il Governo italiano ha recentemente presentato a Bruxelles". "Esaltare un'informazione al consumatore chiara e scientificamente valida - conclude De Castro - è da sempre una nostra battaglia, che va a favore non solo dei nostri produttori e consumatori, ma di tutta la filiera agroalimentare di qualità in Europa".

