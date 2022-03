Maglione (M5S): Italia ha finalmente una legge sul biologico

Esprimo la massima soddisfazione per una norma che vede finalmente la luce dopo un iter lungo e non privo di difficoltà. Le oltre 80mila imprese certificate biologiche, che fanno dell’Italia un Paese leader in Europa nel comparto con 2 milioni di ettari coltivati, avranno ora un adeguato supporto. Diamo così al settore gli strumenti necessari per rendere più efficienti i notevoli investimenti che sempre più imprenditori stanno facendo nel bio, migliorando l’impatto sull’ambiente delle produzioni agricole”. Lo dichiara il deputato Pasquale Maglione, esponente M5S in commissione Agricoltura, a seguito dell’approvazione definitiva in Senato della proposta di legge ‘Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico’.

“Un doveroso ringraziamento - prosegue - va al ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, e a tutti i gruppi politici di Camera e Senato per avere mantenuto fede a un accordo di cui mi ero fatto garante, in qualità di relatore del provvedimento durante la terza lettura del testo a Montecitorio. Una intesa che, come il voto di oggi dimostra, è stata funzionale all’ottenimento dell’approvazione definitiva della legge”.

“Tra le novità previste dalla normativa troviamo l’introduzione del marchio bio italiano e la revisione dei controlli, per dare maggiore tutela ai consumatori e agli imprenditori - spiega Maglione -. In linea con le strategie comunitarie emanate nell’ambito del Green Deal, ma anche della Politica Agricola Comune (PAC) e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dove abbiamo stanziato 300 milioni di euro dedicati ai contratti di filiera e di distretto biologici, dobbiamo aumentare le produzioni sostenibili dal 16 al 25 per cento”.