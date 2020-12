Maltempo, AIC: mondo agricolo in sofferenza, Governo dichiari calamità

“Le aziende agricole sono in emergenza ora che gli effetti del maltempo si sono aggiunti a quelli della pandemia. In questi giorni sono stati causati danni per centinaia di milioni di euro mettendo in difficoltà tutto il comparto. Dal Veneto alla Puglia, metà Italia è in emergenza maltempo con danni alle strutture aziendali, alle colture e agli animali. Chiediamo al Governo di intervenire velocemente”, – dichiara Giuseppino Santoianni, Presidente dell’Associazione Italiana Coltivatori - “innanzitutto approvando lo stato di calamità, e a stretto giro destinando dei fondi per la prima emergenza. Gli agricoltori faranno di tutto per ripartire, come sempre, ma il sostegno dello Stato è necessario e urgente, quanto più adesso, perché il rischio di lasciare indietro o vedere la chiusura di aziende agricole è dietro l’angolo”.

