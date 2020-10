Maltempo, Bergesio (Lega): Vergognoso scaricabarile Costa su comuni

"Siamo di fronte a un governo allo sbando che scarica le proprie incapacità sugli amministratori locali. Una bella faccia tosta il ministro! Proprio da lui infatti dipendono i decreti attuativi al decreto semplificazione approvato in aula, non certo dai sindaci". "Si adoperi piuttosto - ha proseguito l'esponente del Carroccio - per rendere accessibili fin da subito i fondi per realizzare le opere di ripristino. La Lega ha presentato il 4 aprile 2018 un disegno di legge, recante misure di semplificazioni per la manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti. Ora questo provvedimento è fermo in commissione ambiente del Senato, guarda caso con un presidente che veste la stessa maglia politica del ministro Costa". E ha concluso:" Il governo nomini subito commissari i sindaci per accelerare sulla messa in sicurezza dei territori e dei cittadini colpiti. Siamo stanchi di questa improvvisazione".

