MALTEMPO, CARETTA, FDI: GOVERNO AIUTI AGRICOLTORI

"Il Governo deve aiutare in tempi rapidi l'agricoltura veronese messa in ginocchio dal violento nubifragio dello scorso 23 agosto e a riguardo ho presentato un'interrogazione al ministro dell'Agricoltura Bellanova per chiedere cosa intenda fare il Governo e in che tempi, per aiutare gli agricoltori in difficoltà. Imprese agricole già duramente provate negli anni passati da eventi atmosferici avversi e messe in ginocchio dall'emergenza Covid di questi mesi, ora rischiano di doversi arrendere davanti alle devastazioni causate dalla grandine. La bassa Valpentena, parte della Valpolicella e in generale tutta l'area del veronese lamentano danni all'agricoltura per milioni di euro. La situazione è ancora in corso di valutazione da parte di Avepa(Agenzia Veneta per i Pagamenti), ma è già chiara la gravità dei danni arrecati in particolare alle coltivazioni di kiwi e alle reti antigrandine. Proprio a fronte dell'eccezionale drammaticità di quanto avvenuto gli imprenditori dei territori interessati si aspettano interventi adeguati e rapidi per salvare il salvabile e far ripartire le coltivazioni future".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK