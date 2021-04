Maltempo, Centinaio, Mipaaf: Pronti a intervenire

"In questo momento difficile per l'agricoltura siamo vicini agli operatori del settore che rischiano di vedere andare in fumo il frutto dei proprio lavoro". Così il sottosegretario alle Politiche agricole Gian Marco Centinaio in merito all'ondata di gelo che ha colpito il Paese e all'intenzione di cinque regioni di chiedere al Mipaaf ristori per far fronte all'emergenza non appena saranno in possesso dell'entità dei danni. Ad aver subito le ripercussioni delle gelate sono stati anche i vigneti. "L'emergenza è ancora in corso ma appena saremo in grado di quantificare i danni ci attiveremo nel minor tempo possibile", conclude Centinaio.

