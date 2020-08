MALTEMPO, CIA: SERVE PIANO ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI

«Un’altra domanda –aggiunge il presidente di Cia Veneto– che merita una risposta, riguarda l’acqua sotterranea: se ne infiltra sempre meno a causa dell’ elevata impermeabilizzazione del suolo : purtroppo la cementificazione della nostra regione negli ultimi decenni è stata impetuosa, siamo secondi solo alla Lombardia per crescita di cubature. Abbiamo espresso più volte alla Regione la disponibilità dei nostri associati a fare allagare –dietro compenso economico– i campi in caso di alluvione per salvaguardare i centri abitati. Il costo per la collettività sarebbe sicuramente inferiore rispetto ai risarcimenti necessari per abitazioni e attività commerciali. Ma si tratta, appunto, di soluzioni tampone, adottate per far fronte alle emergenze: meglio pensare a politiche di lungo termine, volte più alla prevenzione e al “controllo”».

