Maltempo, Coldiretti, colpisce spiagge e vigneti

L’arrivo del maltempo non ha solo rovinato in molti casi il primo giorno in spiaggia degli italiani ma è stato accompagnato da violente grandinate che si sono abbattute a macchia di leopardo su vigneti, frutteti, mais, orzo e frumento con danni incalcolabili. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti dal quale si evidenzia che ad essere pu’ colpito è il Veneto con fortunali e raffiche di vento forte accompagnati da chicchi di ghiaccio che hanno colpito le coltivazioni. Ad essere interessate anche aree vocate alla viticoltura – sottolinea la Coldiretti - che dalle prime stime risulta il comparto più segnato dal clima che non ha risparmiato le altre produzioni in campo. Le avversità sono così intense e improvvise che neanche le reti e gli impianti di protezione hanno resistito all'impatto - continua Coldiretti – che evidenzia come la grandine in questa stagione sia l’evento climatico piu’ temuto dagli agricoltori per i danni irreversibili che provoca nell campagne. In pochi minuti gli agricoltori – precisa la Coldiretti - hanno visto distrutto il lavoro di un intero anno. Il moltiplicarsi degli eventi climatici estremi – conclude la Coldiretti – con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal maltempo alla siccità ha modificato la distribuzione sia stagionale che geografica delle precipitazioni con danni per 14 miliardi di euro in dieci anni.

