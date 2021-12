Maltempo, Coldiretti, frana isola paese, animali affamati

La via di emergenza realizzata per garantire i collegamenti non è infatti adatta al passaggio dei mezzi pesanti e quindi all’attività delle aziende agricole e degli allevamenti con problemi anche per la consegna di alimenti deperibili. Una situazione – afferma Coldiretti – che rischia di aggravarsi con le il gelo e le nevicate in arrivo. Per questo Coldiretti Molise chiede alla Regione che il problema venga affrontato e risolto in tempi rapidi con un’azione di contenimento della frana e il ripristino della strada principale.

