Maltempo: Coldiretti, grandine su ciliegi, colza e serre

Una violenta grandinata sulla fascia pedemontana veneta ha colpito la provincia di Vicenza da Marostica fino ad Asolo, l"Alta Padovana e le Colline del Prosecco nel trevigiano. Lo rende noto la Coldiretti nel sottineare che chicchi di ghiaccio grossi come noci si sono abbattuti a macchia di leopardo sul territorio. I tecnici della Coldiretti stanno eseguendo i sopralluoghi per quantificare i danni. Preoccupazione per i frutteti in fiore in particolare i ciliegi. Tra le fioriture in campo anche la colza diffusa tra i seminativi e in pieno periodo vegetativo. Le raffiche di vento hanno interessato le serre di.ortaggi che proteggono fragole e altre primizie.

Gli.agricoltori, ancora una volta, devono fare i conti con i cambiamenti climatici - commenta Coldiretti - talmente imprevedibili che nessuna polizza può garantire la copertura. Nonostante gli investimenti intrapresi dalle aziende agricole per evitare i danni dal maltempo nulla si puo' difronte alle calamità atmosferiche che mettono a repentaglio il bilancio degli imprenditori già compromesso dai forti aumenti dei costi di produzione delle materie prime.