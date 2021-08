Maltempo, Coldiretti, sale a decine di mln conto danni in pazza estate

Se in Piemonte in provincia di Cuneo a Verzuolo la violenza dei chicchi ha addirittura distrutto un impianto antigrandine a Villafalletto – sottolinea la Coldiretti - sono stati necessari i trattori per pulire la strada dalla grandine, mentre in Lombardia nel comasco nel Lario nella zona di Lenno – segnala la Coldiretti - si contano perdite del raccolto fino all’80% negli uliveti delle aziende colpite senza contare che la violenza della grandine, laddove ha danneggiato la corteccia della pianta, lascerà strascichi nel tempo, rendendola vulnerabile ad attacchi dei parassiti che, nei casi più gravi, possono portare al distacco del ramo stesso. E in Val Brembana – precisa la Coldiretti – prati e pascoli sono stati imbiancati dalla grandine con gravi problemi per il taglio dei prati e il pascolamento in alpeggio.

