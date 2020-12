Maltempo: Coldiretti, sepolti dalla neve verdure ed ortaggi

ll forte e repentino abbassamento della temperatura sotto lo zero accompagnato da gelate mette a rischio verdure e ortaggi sepolti dalla neve che con il proprio peso provoca anche la rottura dei rami negli alberi da frutta molti diffusi nelle regioni colpite dal maltempo. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti per l’allerta della protezione civile per la perturbazione che ha colpito la Penisola. L’arrivo del grande freddo anche in pianura colpisce – sottolinea la Coldiretti – le coltivazioni invernali in campo come cavoli, verze, cicorie, finocchi, carciofi, radicchio e broccoli ma lo sbalzo termico improvviso ha inevitabilmente un impatto anche sull’aumento dei costi di riscaldamento delle produzioni coltivate in serra. Le forti nevicate ostacolano la viabilità soprattutto nelle aree interne ed impervie dove anche i trattori degli agricoltori della Coldiretti sono stati mobilitati come spalaneve per pulire le strade e per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo. I mezzi agricoli sono importanti - conclude la Coldiretti – per e scongiurare l’ isolamento delle abitazioni e delle stalle con gli animali soprattutto nelle aree più impervie interne e montane, per garantire le forniture alimentari e le consegne del latte.

