Maltempo, Coldiretti: sos capre e mucche da alpeggio

E’ corsa contro il tempo per salvare dal freddo e dalla fame gli animali rimasti bloccati negli alpeggi dalle tempeste degli ultimi giorni riportandoli a valle sui sentieri della transumanza resi impraticabili da acqua e fango. E’ l’allarme lanciato della Coldiretti sugli effetti dell’ondata di maltempo con centinaia di pecore e capre travolte dalla furia delle acque e affogate, raccolti di castagne distrutti, serre divelte, verdure e ortaggi sepolti dal fango, alveari devastati dalla tempesta, mucche bloccate in alpeggio, frutteti e coltivazioni distrutti, cascine isolate, campi di riso in raccolta allagati, frane nei terreni, strade rurali interrotte e ponti impraticabili con oltre 300 milioni di euro di danni. In Piemonte nella Valle Andasca, un intero gregge con 1200 pecore e capre – sottolinea la Coldiretti – è stato travolto e ucciso dalla furia delle acque e del fango del torrente Toce, mentre in Val Sesia un allevatore con la sua mandria è bloccato in alpeggio dalle frane che hanno bloccato la strada del ritorno a casa. In Valle d’Aosta – continua la Coldiretti – nella zona di Arnad è distrutto il 70% del raccolto di castagne, mentre scendendo verso il Piemonte in direzione di Pont Saint Martin la tempesta ha devastato campi, serre di verdure e ortaggi, strappato e affogato alveari e fatto strage di polli a Hone. In Liguria nella provincia di Imperia – sottolinea la Coldiretti – è stata persa quasi 1 oliva su 3 pronta alla raccolta. L’esondazione del Roja ha distrutto canali per l’irrigazione, ponti e i tradizionali muretti a secco liguri, in Val Nervia devastate le coltivazioni del Fagiolo di Pigna e della lavanda. In Valle Argentina – continua la Coldiretti – è stata colpita soprattutto l’area di Badalucco, in Valle Arroscia ci sono pascoli distrutti, strade interrotte e ponti inagibili. In provincia di Savona, si registrano danni pesanti all’olivicoltura, mentre in Val Bormida ci sono diverse frane e alberi abbattuti. Nella Piana di Albenga diverse le aree che sono state invase dall’acqua e numerosi i tunnel danneggiati dal vento. Nel Levante – precisa la Coldiretti – l’esondazione del fiume Vara ha allagato aziende dell’Alta Val di Vara, mentre frane e smottamenti hanno isolato intere aree del Tigullio, la bufera ha scoperchiato i tunnel di diverse aziende e colpito gli uliveti. Grave la situazione del riso nel triangolo d’oro tra Vercelli, Novara e Pavia in Lombardia si coltiva l’80% del riso in Italia con intere aziende agricole che – riferisce la Coldiretti – sono state allagate proprio alla vigilia del raccolto con la perdita di un intero anno di lavoro. Il maltempo ha dunque colpito in un momento dunque importante per l’Italia che – continua la Coldiretti – è il primo produttore europeo di riso, con 228 mila ettari coltivati quest’anno e 4 mila aziende agricole dove si raccolgono normalmente 1,50 milioni di tonnellate di risone all’anno, pari a circa il 50% dell’intera produzione Ue e con una gamma varietale unica e fra le migliori del mondo. L’ondata di maltempo che n ha flagellato il Nordovest ha colpito duramente il settore del riso proprio nei giorni del raccolto di un anno.con l`acqua che è uscita dagli argini ed ha letteralmente sdraiato le piantine iricoprendole di fango con perdite fino al 100%..Ai danni in campo vanno aggiunti anche quelli strutturali: i canali di irrigazione delle risaie, molti dei quali risalgono all`epoca di Cavour, sono stati travolti e vanno ricostruiti. Gli essiccatoi delle aziende agricole sono stati danneggiati, così. come danneggiato è stato il riso che alcuni coltivatori avevano già stoccato nei magazzini, ora allagati.