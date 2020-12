Maltempo, Coldiretti: sotto la neve il pane, ma è sos bufere

La caduta della neve in questa stagione è importante per ripristinare le riserve idriche nelle montagne ed in pianura come dice il vecchio adagio contadino “sotto la neve il pane” anche perché il manto che si posa sul terreno protegge le piante dal freddo e permette un migliore sviluppo del grano. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’ondata di maltempo che ha colpito l’Italia nel sottolineare tuttavia che è allarme per le bufere sia per le difficoltà dei trasporti nelle aree interne sia per l’accumulo di neve sulle piante che provoca con il peso la rottura dei rami causando pesanti perdite in agricoltura e mettendo in pericolo le persone, come purtroppo e accaduto.

