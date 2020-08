MALTEMPO, DE CARLO, FDI: AGRICOLTURA VENETO IN GINOCCHIO. INTERVENIRE SUBITO

De Carlo rilancia quindi il suo appello “affinché si intervenga concretamente a favore del mondo produttivo agricolo. Servono interventi infrastrutturali per mettere in sicurezza il territorio e fondi per coprire i danni subiti dalle aziende. Aiutare l'agricoltura vuol dire non solo salvare posti di lavoro, ma anche tutelare l'ambiente e sostenere un settore che sempre di più negli ultimi anni si coniuga con quello turistico. Se lasciamo soli i nostri agricoltori, molti di loro decideranno di abbandonare e non troveremo nessuno che vorrà sostituirli, con conseguenze pesantissime per l'economia e per l'ambiente”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK