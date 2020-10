Maltempo: Gava (Lega), da Costa parole vergognose. In due anni solo fumo e zero investimenti

“Le parole di Costa sul dissesto idrogeologico sono inquietanti. Di fronte ai morti e ai dispersi Costa non ha saputo far altro che attaccare i comuni per scaricare le sue responsabilità e quelle di un governo che da mesi non porta in parlamento un provvedimento degno di questo nome. E mentre il ministro parla a sproposito, sindaci e amministratori sono in prima fila a spalare fango e a cercare dispersi. Sono due anni che Costa sposta fantomatici miliardi da un capitolo di bilancio all’altro e tenta di vendere fumo parlando di clamorosi investimenti e fondi di cui non si è visto traccia. Il tema del dissesto idrogeologico richiede una strategia rapida, agile e con fondi veri da far gestire alle regioni. La Lega nel luglio del 2019 ha presentato un piano stralcio che destinava 315 milioni ai comuni proprio per il dissesto idrogeologico. Fatti concreti, non fumo e accuse vergognose”.

