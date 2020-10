Maltempo Piemonte, Bergesio – Gastaldi (Lega): Governo riconosca stato di calamità naturale

"Il Governo riconosca immediatamente lo stato di calamità naturale per i territori colpiti dal maltempo in Piemonte. In queste ore diverse zone, in particolar modo quelle nella Provincia di Cuneo, sono devastate dalla portata eccezionale delle piogge che stanno causando notevoli danni ad imprese e a privati. Ci sono interi paesi isolati. La nostra Regione ha bisogno di aiuti concreti e immediati. Per di più, in un anno caratterizzato dalla crisi dovuta al Covid-19, non possiamo permetterci di perdere altre imprese né, tantomeno, un comparto fondamentale come quello agricolo già in ginocchio. I nostri comuni non possono essere abbandonati. È evidente, inoltre, che bisogna affrontare con urgenza anche il tema del dissesto idrogeologico, non più rinviabile. La nostra solidarietà va alle popolazioni colpite da questi eventi alluvionali e un ringraziamento particolare ai tanti volontari e cittadini impegnati in queste ore nelle operazioni di messa in sicurezza. Lo scrivono in una nota i parlamentari cuneesi della Lega Salvini Premier, Giorgio Maria Bergesio e Flavio Gastaldi.

