Manca (M5S): Governo si impegna ad incentivare filiera del sughero

Nell’ambito del decreto Sostegni-Ter, il Governo si è impegnato a promuovere, in accordo con la Regione Sardegna, delle misure incentivanti per sostenere la nascita di nuove coltivazioni di sugherete nonché a prevedere misure incentivanti per garantire sempre la pulizia del sottobosco di querce da sughero. Prosegue, in maniera sempre più concreta, la tutela di una coltura preziosa e importante come quella del sughero italiano, presente principalmente nelle due Isole maggiori e in alcuni territori della Maremma tra Toscana e Lazio”. Lo rende noto il deputato Alberto Manca, esponente M5S in commissione Agricoltura e primo firmatario dell’ordine del giorno al decreto Sostegni-Ter sul comparto del sughero, accolto favorevolmente dal Governo Draghi.

“In questo decreto - aggiunge - siamo riusciti a respingere gli assalti che avrebbero rinviato la possibilità di utilizzare i fondi, pari a 150mila euro, che ho inserito nell’ultima legge di Bilancio per contrastare il Coraebus undatus, un insetto parassita che rischia di compromettere la qualità del sughero sardo”.

“Intanto, grazie al nostro interessamento, al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali è ripartito il gruppo di lavoro dedicato al sughero all’interno del ‘Tavolo Filiera Legno’. Potremo così favorire lo sviluppo di questo comparto e pianificare le future azioni e iniziative” conclude Manca.