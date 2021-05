Mangiacomeparli, Centinaio: Made in Italy è prima di tutto Made in territorio. Ripartiamo da lì per difenderlo

“Made in Italy è prima di tutto Made in territorio, per questo motivo occorre ripartire proprio da lì per poterlo difendere dagli attacchi di chi oggi lo teme”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio, a margine dell’iniziativa #mangiacomeparli nei gazebo della Lega a Vazzola, a Conegliano e a Bagnolo di San Pietro di Feletto in Veneto per raccogliere le firme in difesa del Made in Italy agroalimentare. “C’è stata una grande affluenza e da parte di tutti, e soprattutto da parte dei produttori locali, abbiamo avuto una risposta pronta e coesa per dire no a politiche europee che rischiano di penalizzare le nostre eccellenze”.

