MANODOPERA AGRICOLA, BELLANOVA: CHIESTO A CATALFO DI PREDISPORRE PIATTAFORMA OFFERTA-DOMANDA

"Ho chiesto al ministro del Lavoro di predisporre una piattaforma dove tutti i cittadini italiani che vogliono andare a lavorare in agricoltura, o in altri settori, possano offrire la propria disponibilità così che le aziende sappiano dove trovare le competenze di cui hanno bisogno". Così a Radio Anch'Io su RADIOUNO il ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova che ieri pomeriggio sul tema ha fatto una lunga video call con i sindacati agricoli e il ministro Nunzia Catalfo. "Più cittadini italiani offriranno la loro disponibilità ad andare a lavorare in agricoltura tanto prima risolveremo questa emergenza di manodopera nel settore". "Lo scorso anno avevamo dai 110 ai 150 mila lavoratori arrivati dalla Romania, più quelli di Polonia e altri paesi, in aggiunta a quelli che sono in Italia in modo regolare o irregolare. Oggi ci sono corridoi verdi per merci e persone, ma mi dicono che le persone non sono disponibili a salire sui voli charter per Italia". All'estero "i corridoi verdi sono stati realizzati anche con la collaborazione delle imprese".

