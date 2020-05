MANODOPERA AGRICOLA, FATTORI, MISTO: CRIMI SU REGOLARIZZAZIONE MIGRANTI NON SA COSA DICE

All’indomani delle dichiarazioni di Vito Crimi sulla regolarizzazione dei migranti, la Sen. Elena Fattori, in prima linea da sempre sulle questioni del caporalato, migranti e agricoltura, rimane allibita:” L’attuale capo politico del Movimento 5 stelle, che nessuno ha votato ma che è in cima al mondo per eredità, non sa evidentemente ciò che dice, contraddicendo sé stesso e tutto il comparto agricolo e mettendosi dalla parte dei caporali.”. “Per essere regolarizzato, un migrante, dovrà necessariamente avere un contratto di lavoro, per cui di cosa parla Crimi quando sostiene che si alimenterebbe il lavoro nero? Naspi e reddito di cittadinanza non riescono a esaudire la domanda di manodopera proveniente dal mondo agricolo e anche in altri paesi della Ue vediamo come spesso i cittadini rispondano esiguamente alle chiamate pubbliche dell’agricoltura, anche per la durezza del lavoro” aggiunge la Fattori, che chiude:” Crimi vuole mantenere lo status quo in cui l’illegalità si trova a proprio agio e mostra una paura del diverso che ci fa tornare indietro nel tempo. Appare evidente come non conosca il lavoro agricolo e le dinamiche dietro il reclutamento della manodopera.”

