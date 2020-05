MANODOPERA AGRICOLA, FRANCIA: I DATI SMENTISCONO IL MINISTERO, SOLO 5.000 OFFERTE DI LAVORO SU 300.000 CANDIDATI

I ranghi dell '"esercito ombra" dell'agricoltura sono in costante crescita. Il Ministro dell'Agricoltura ha accolto con favore l'impegno di questi francesi che, senza attività o parzialmente disoccupati, si sono offerti volontari per dare una mano agli agricoltori. "300.000 volontari si sono registrati" sulla piattaforma online dedicata, ha dichiarato Didier Guillaume. Tra questi, "15,000 sono già andati al lavoro, per 5000 aziende" scrive sulle sue pagine il quotidiano Le Figaro.

La stagione del raccolto è ancora agli inizi e la manodopera dovrebbe essere carente nei prossimi mesi, poiché a causa del lockdown e con i viaggi impediti sarà impossibile per i lavoratori stranieri unirsi alle attività di raccolta francesi. Pertanto, la piattaforma online non scomparirà alla fine del lockdown, l'11 maggio; ma continuerà a essere reso disponibile agli agricoltori e ai non lavoratori, se necessario. I salari percepiti nel contesto di questa attività "possono essere combinati con una disoccupazione parziale", ha affermato il Ministro del Lavoro.

Per gli agricoltori, la mancanza di manodopera non è l'unico aspetto negativo, dal momento che affrontano una riduzione del numero di sbocchi per la loro produzione -scrive ancora Le Figaro. "Dico ai sindaci di aprire tutti quei mercati dove si possono prendere le distanze necessarie per assicurare la sicurezza. Per gli anziani, i mercati sono importanti. Vengono qui per comprare verdure e questo fa parte della loro dieta equilibrata" dichiara il ministro Guillaume.

Per diversi settori in grande difficoltà, non sarà sufficiente riaprire i mercati e si dovranno trovare altre soluzioni. Il settore lattiero-caseario è il più colpito dalla crisi sanitaria, secondo il ministro; i prossimi sono la viticoltura e l'orticoltura. "L'ammasso privato è stato autorizzato da Bruxelles", nei casi in cui può essere utilizzato, ha dichiarato Didier Guillaume, al fine di limitare la distruzione della produzione. "L'Unione europea ha fatto un passo avanti".