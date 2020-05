MANODOPERA AGRICOLA, GOVERNO BRITANNICO: “TI VOGLIAMO NEI CAMPI”. CAMPAGNA UK PER PORTARE LICENZIATI A LAVORARE IN AGRICOLTURA. VIDEO

Con migliaia di inglesi licenziati, il governo del Regno Unito afferma che la sua politica ufficiale è quella di cercare di portare la gente del posto nei campi. Lo rivela la Cnn a proposito della crisi occupazione generata dall'emergenza pandemica del Coronavirus.

"Il governo britannico ti vuole: Tagliare la lattuga dai campi, raccogliere le bacche dai cespugli e caricare le casse di prodotti freschi nei magazzini frigoriferi", recita l'articolo.

Mentre molte persone restano a casa a fare la spesa tramite i siti internet dei negozi di alimentari per assicurarsi la consegna a domicilio, è facile perdere di vista la catena di approvvigionamento e la provenienza di quel cibo.

Dato che i casi di Covid-19 superano quota 180.000 nel Regno Unito, gli agricoltori britannici si trovano ad affrontare la primavera senza i lavoratori migranti dell'Europa orientale che rendono possibile il raccolto. Ma con migliaia di britannici licenziati o in licenza, il governo britannico dichiara ora che la sua politica ufficiale è quella di cercare di portare la gente del posto nei campi.

"Stimiamo che probabilmente solo un terzo della manodopera migrante che normalmente verrebbe nel Regno Unito è qui", ha detto George Eustice, il segretario per l'ambiente e alto funzionario britannico per l'agricoltura, nel corso della conferenza stampa di domenica. Il governo lavorerà con le aziende agricole per "incoraggiare quei milioni di lavoratori in esonero a prendere in considerazione, in alcuni casi, l'idea di un secondo lavoro, aiutando a ottenere il raccolto a giugno".

Uno sforzo a livello nazionale per rimarginare tutti insieme le ferite, non lontano dalla campagna della Seconda guerra mondiale che ha portato la nazione attraverso l'implacabile campagna di bombardamenti tedeschi del 1940 e del 1941.

Alle prime luci dell'alba in una fattoria nel Kent, nel sud-est dell'Inghilterra, lunedì, un gruppo di sei donne tagliano la lattuga dopo la lattuga dalla terra, tagliano le foglie e poi le impacchettano su pallet.

Il direttore della fattoria Nick Ottewell, affabile e pieno di energia nervosa, guarda.

L'agricoltura è già abbastanza complessa in un anno normale, dice. La pandemia ha bloccato la sua forza lavoro e ha eliminato acquirenti come McDonald's (MCD), che usava la sua lattuga Apollo nei suoi involtini di pollo, quando ancora li vendeva.

Gestire tutto questo è "praticamente impossibile". Dubita che quest'anno l'azienda possa addirittura chiudere in pareggio.

La famiglia Betts è proprietaria dell'azienda agricola, che coltiva la terra dall'inizio del 1900. Ottewell ritiene che manchino circa 45 persone, e il tempo stringe. Tra due settimane devono raccogliere il loro raccolto più importante: la lattuga Iceberg.

Eppure, senza pubblicità, l'azienda ha ricevuto 50 richieste da parte della gente del posto in cerca di lavoro, attraverso il passaparola e le cronache di stampa del Kent.

Ottewell ne ha scelte otto per la formazione. Così, nell'ultima giornata di sole, in un clima primaverile inglese insolitamente bello, un mix di giovani e vecchi, maschi e femmine, si sono riuniti in una sala conferenze all'aperto per un'istruzione socialmente distanziata.

Daniel Martin, 32 anni, fino a poco tempo fa era un ingegnere civile e svolgeva un ruolo cruciale nell'industria edilizia britannica. Poi è arrivato il coronavirus, ed è stato messo in aspettativa

"Con i cantieri chiusi, molti clienti hanno smesso di lavorare", spiega. Il suo amico lavorava alla fattoria, e Martin ha pensato che guidare un muletto sarebbe stato meglio che stare seduto sul suo divano tutta l'estate.

"Volevo solo essere attivo, essere coinvolto. Tenermi in forma, farmi uscire di casa, altrimenti siamo chiusi in casa. Mi piace stare all'aperto".

"Ero stufa di stare in casa, di non guadagnare soldi", dice Sally Penfold, 45 anni. "Volevo solo uscire e fare un po' di lavoro. Penso che fornire cibo alla nazione sia una cosa abbastanza onorevole da fare".

Ha perso il suo lavoro di cameriera in un ristorante di Hastings, dopo che è entrato in vigore alla fine di marzo il blocco del governo britannico.

"Ho trovato lavoro in un ristorante italiano. E ci ho lavorato per circa sei settimane. E poi il ristorante è stato chiuso".

Ha sentito parlare della fattoria attraverso una radio locale, mentre stava da un'amica, e ha deciso che coltivare la terra sarebbe stato meglio che "rimanere bloccati a casa per settimane e settimane".

Thomas Tanswell, 32 anni, ha perso il lavoro, come chef, a causa del coronavirus.

"Ho deciso che devo ricominciare a lavorare", ha spiegato. "Sentivo che la mia mente forse andava un po' in tilt. Ho deciso che dovevo rientrare nel mondo, magari prendere dei limoni per fare la limonata".

L'amore per la vita all'aria aperta e la paura di restare con le mani in mano hanno reso il lavoro in fattoria un'opzione ovvia, ha detto Tanswell.

"Per me calza a pennello. Soprattutto in questo periodo dell'anno. Quindi, ad essere onesti, potrebbe essere qualcosa che mi interessa anche a lungo termine. Sembra tutto così bello".

L'Alleanza dei fornitori di lavoro etico, che aiuta a fornire manodopera alle aziende agricole, ha detto che circa 55.000 persone hanno espresso interesse per i lavori agricoli. Quanti hanno accettato un posto di lavoro? Poco meno di 150, a partire dal 24 aprile, spiega l'alleanza.

Quando un grande coltivatore di lattuga dell'East Anglia ha noleggiato un aereo per far volare i lavoratori stagionali dalla Romania a metà aprile, The Sun ha scritto che una compagnia britannica pagava gli immigrati "per mostrare ai britannici come si fa".

"E' un lavoro stagionale", dice Ottewell. "E i britannici non hanno voluto fare un lavoro stagionale, per qualsiasi motivo".

"Aziende come la nostra si sono affidate ai lavoratori immigrati per decenni per avere un'attività. Tuttavia, noi siamo qui. E voi siete i benvenuti. Ma venite e impegnatevi con noi per l'estate".

-RIPRODUZIONE RISERVATA-