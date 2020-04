Anche in Gran Bretagna - riporta The Guardian - la mancanza di manodopera agricola è un problema. Nonostante i voli charter organizzati per portare lavoratori dall'Est Europa, nei campi ci sono circa 7000 lavoratori contro i 70000 dello stesso periodo dello scorso anno. Molte le richieste - anche via Twitter - tra i nuovi disoccupati a causa del Lockdown Covid - ma la maggior parte rinuncia: il lavoro è duro e occorre stare al passo con le esigenze poco flessibili dei raccolti. E il governo britannico lancia PickforBritain.org - una campagna online che mira a reclutare più lavoratori agricoli in Gran Bretagna.

"In questo momento, - scrive il quotidiano inglese - Bruce Kerr si preoccupa di numeri, ma non di quelli relativi alla diffusione di Covid-19.

Kerr è un coltivatore di asparagi nel Suffolk orientale. In una buona annata raccoglie fino a 500 tonnellate di questo pregiatissimo ortaggio, che richiede un'attenzione urgente quando la temperatura sale.

"Se le temperature sono elevate, dobbiamo raccogliere tutto in una volta", ha spiegato Kerr. "Dobbiamo davvero accelerare i tempi".

Normalmente non sarebbe un problema. La forza lavoro di Kerr, composta da più di 100 persone dell'Europa dell'Est, sarebbe sufficiente a coprire il lavoro.

Ma, come la maggior parte degli agricoltori, Kerr è in gran parte privo di rumeni e bulgari per raccogliere il suo raccolto, che tradizionalmente inizia il giorno di San Giorgio e termina il 21 giugno in piena estate.

La buona notizia, però, è che non è privo di lavoratori. "Sono andato su Twitter qualche settimana fa e si sono aperte le porte", spiega.

Alla sua offerta di lavoro hanno risposto cuochi in licenza, personale alberghiero, studenti, paesaggisti e musicisti. Sono venuti da Manchester, Newcastle e Leeds, ma Kerr è desideroso di reclutare la maggior parte della sua nuova forza lavoro nella comunità locale.

"È un lavoro difficile, alcuni non lo tollereranno", ha riconosciuto Kerr. "Non è come nel Kent durante la guerra, con la gente che raccoglieva mele e ballava. Ma ora ci sono gli inglesi che raccolgono gli asparagi britannici". A partire da questo fine settimana, abbiamo 50 persone che raccolgono asparagi che non li hanno mai raccolti prima".

Kerr può considerarsi uno dei più fortunati.

Altri contadini hanno ancora una montagna da scalare quando si tratta di reclutare lavoratori. Certo, c'è ancora tempo. La principale stagione di raccolta di frutta e verdura non inizia fino a fine maggio, ma il tempo stringe.

Un portavoce di Angus Growers, produttore di frutti di bosco sulla costa orientale della Scozia, il cuore dell'industria delle bacche del paese, ha dichiarato che la sua campagna di reclutamento ha ricevuto più di 4.700 domande da 2.714 candidati individuali. Ma, ad oggi, solo 141 hanno accettato un posto di lavoro e sono state inviate per posta, circa il 5%.

"Siamo consapevoli che la raccolta delle bacche è un lavoro molto duro", ha detto il portavoce. "È un lavoro molto fisico e, data la natura del settore, sono necessarie abilità e velocità per raccogliere le bacche in modo rapido ed efficiente una volta che la frutta è matura. Le ragioni addotte per il declino delle proposte di lavoro sono varie, ma includono le lunghe ore di lavoro, le partenze anticipate e il fatto che si tratta di contratti per un periodo specifico di settimane che non sono flessibili".

Feed the Nation, un'iniziativa per il reclutamento di lavoratori con sede nel Regno Unito lanciata dall'Alliance of Ethical Labour Providers, ha ricevuto quasi 50.000 domande di interesse. Di queste, poco più di 6.000 hanno scelto di completare un colloquio di lavoro. Ad oggi, 900 hanno rifiutato il lavoro offerto mentre 112 ne hanno accettato uno.

"Si può vedere che trasformare l'interesse in candidati effettivi è piuttosto impegnativo, ecco perché avremo bisogno di ottenere decine di migliaia di persone interessate al lavoro", ha detto il vicepresidente della NFU Tom Bradshaw.

"Non ci siamo mai trovati in questa situazione. Potrebbero esserci due milioni di disoccupati ora e abbiamo anche tutti gli studenti universitari che forse viaggerebbero per tutta l'estate e ora non lo faranno. Quindi c'è una grande quantità di persone disponibili che non lo sono mai state prima. I posti vacanti per il mese di aprile sono stati tutti occupati e questo ci dà un po' di fiducia di poter essere in grado di coprire i ruoli".

Nel tentativo di suscitare interesse, il governo inizierà presto a promuovere PickforBritain.org - una campagna online lanciata in modo morbido all'inizio di questo mese che mira a reclutare più lavoratori agricoli in Gran Bretagna.

"C'è stato un enorme interesse, ma i posti di lavoro non sono realmente disponibili fino alla fine di maggio, inizio giugno", ha detto Bradshaw.

"Siamo stati piacevolmente sorpresi da quante persone sono interessate a farlo, ma dobbiamo mantenere questo slancio mentre ci dirigiamo verso il picco di reclutamento".

Nick Marston, presidente della British Summer Fruits, l'ente del settore, ha dichiarato che anche la sua campagna ha suscitato grande interesse.

"Più di un terzo delle aziende agricole ha ora abbastanza candidati per i ruoli che ha a disposizione", ha detto Marston.

Ma questo lascia ancora grandi lacune, nonostante l'uso di voli charter per portare lavoratori dell'Europa dell'Est.

Alla fine di marzo, secondo Bradshaw, nei campi della Gran Bretagna c'erano solo circa 7.000 lavoratori dell'Europa orientale, meno del 10% della forza lavoro totale che sarà richiesta nel corso dell'anno.

"C'è ancora molta strada da fare", ha detto Bradshaw. "Potrebbe benissimo essere che abbiamo bisogno di 50.000 o 60.000 persone".

Alastair Brooks, che coltiva fragole nel Kent, si è assicurato i 170 dipendenti di cui ha bisogno per raccogliere la frutta. Molti dei suoi lavoratori dell'Europa orientale sono arrivati durante l'inverno ed hanno evitato l'isolamento.

Altri agricoltori si trovano ad affrontare un problema diverso: i loro mercati sono scomparsi.

"Normalmente raccogliamo tra le 10 e le 12 tonnellate all'anno", ha detto Richard Morritt, che coltiva asparagi a Sand Hutton nello Yorkshire da 21 anni.

"La maggior parte di quel raccolto va nel settore della ristorazione e dell'ospitalità. Con un potenziale calo delle vendite, potrei dover pensare al raccolto in base alla domanda dei miei clienti". Alcuni campi potrebbero non essere raccolti quest'anno".

