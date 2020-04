MANODOPERA AGRICOLA, RUSSIA: IN AUMENTO I LAVORATORI NEL SETTORE AGRICOLO

Secondo gli organi regionali le organizzazioni agricole dispongono di manodopera sufficiente per affrontare i lavori stagionali del 2020.

La campagna di semina in Russia si svolge come preventivato. La raccolta di fragole selvatiche è già iniziata nel Caucaso settentrionale e nei distretti federali meridionali: non mancano le risorse umane e non è previsto in futuro nessun intervento in tale direzione, avverte in una nota il Ministero dell'Agricoltura russo.

Il Ministero dell'Agricoltura russo, insieme agli organi di gestione dei complessi agroindustriali, sta lavorando attivamente con i produttori agricoli e i servizi per l'impiego per fornire personale alle organizzazioni del settore. Attualmente, si registra una crescita di lavoratori nel settore dell'agricoltura, poichè nelle condizioni attuali, il complesso agroindustriale sta diventando un segmento sempre più attraente e per molti versi contribuisce a mantenere una situazione stabile nel mercato del lavoro nel suo insieme.

Oggi, il settore agricolo russo può offrire lavoro a migliaia di persone in tutto il paese. Allo stesso tempo, le aziende agricole sono pronte ad offrire salari competitivi durante la stagione, non solo forniscono lavoro sul campo ma offrono anche l'opportunità di sviluppare competenze professionali per specialisti qualificati come ingegneri e operatori di macchine, scrive il Ministero russo.

Nel 2020, il tasso della campagna di semina è significativamente più alto rispetto allo scorso anno. A partire dal 28 aprile, in tutto il paese, su 18,3 milioni di ettari, sono stati alimentati 14,8 milioni di ettari, ovvero l'80,8% della superficie seminata delle colture di cereali invernali (nel 2019 - 13,5 milioni di ettari). La semina primaverile è stata effettuata su 10,5 milioni di ettari, comprese le colture primaverili seminate su 6,3 milioni di ettari (nel 2019 - rispettivamente 9,6 milioni di ettari e 5,7 milioni di ettari).

-RIPRODUZIONE RISERVATA-