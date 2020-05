MANODOPERA AGRICOLA, SCONTRO NEL GOVERNO. ECCO COME FANNO GLI ALTRI PAESI MA IL LAVORO E’ DURO E I NUOVI DISOCCUPATI NON REGGONO

Scontro all'interno della maggioranza tra l'Italia Viva di Teresa Bellanova e il Movimento Cinque Stelle di Vito Crimi.

Oggetto del contendere: la sanatoria per regolarizzare i migranti in agricoltura a fronte della necessità di braccia nei campi venute a mancare a causa dell'emergenza Coronavirus. Se per la Bellanova è un atto di civiltà che al contempo risolve la quesitone legata alla mancanza di manodopera agricola, per Vito Crimi si rischia di alimentare il lavoro nero anzichè contrastarlo.

"Le ipotesi in campo che prevedono la concessione di permessi di soggiorno temporanei a immigrati irregollari - ha detto Crimi a Radio 24 - non aiuta all'emersione del lavoro nero, tutt'altro. Perché se noi concediamo uno status di regolarizzazione a chi è in Italia in modo illegale consentiamo a queste persone di continuare a svolgere lavoro nero ed essere oggetto di sfruttamento".

Crimi ha annunciato poi "massima disponibilità alla lotta al lavoro nero" ma ha ribadito: "non accetto che vengano dati dei permessi di soggiorno temporanei perché è li che si insedia il lavoro nero".

Un botta e risposta che è finito - per ora - ai microfoni di Radio Uno con il monito del titolare del dicastero dell'Agricoltura: "Questa non è una battaglia strumentale perché queste persone non votano. In questo Paese anche in questa fase di crisi tanti guardano al consenso. Per quanto mi riguarda è motivo di permanenza nel governo", ha dichiarato.

E poi, a fronte del Niet da parte del Movimento Cinque Stelle: "io non ho accettato l'incarico al ministero per fare tappezzeria", ha precisato ancora Bellanova. "Ci sono delle questioni come quella dei migranti sul nostro territorio che non si sono mai volute affrontare oppure che sono state affrotnate in modo sbagliato", ha proseguito.

"Oggi siamo in una fase in cui queste persone stanno in Italia e non possono andare da nessun altra parte. C'è un problema di lavoro e c'è un problema sanitario perché queste persone vivono in ghetti. Ce ne facciamo carico?"

Oggi previsto un incontro ulteriore tra Bellanova, Catalfo, e Provenzano.

Ma la verità è che il lavoro nei campi è bello ma anche duro. E non tutti sono disposti a farlo o riescono a reggere nel lungo periodo. E questo è un problema.

In Francia, in Inghilterra e negli Stati Uniti sono stati organizzati voli charter da paesi dell'Est Europa per portare manodopera agricola che possa consentire i raccolti. E i governi hanno lanciato campagne di reclutamento delle persone licenziate a causa dell'emergenza del Covid. Ma la preoccupazione è quella che siano in molti ad abbandonare i campi prima del tempo a causa del lavoro duro che questi rappresentano.

Se le organizzazioni agricole chiedono i voucher, a lanciare per primo in Italia l'idea di utilizzare i nuovi disoccupati è stato Stefano Mantegazza, il segretario generale della Uila.

