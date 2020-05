MANODOPERA AGRICOLA – SERPILLO, UCI: ASSISTIAMO MUTI A TRUMP CHE APRE FRONTIERE MENTRE EUROPA DIMOSTRA EGOISMO E AUTOLESIONISMO

È proprio in questi momenti – continua Serpillo – che, per l’interesse dell’economia del Paese e dell’Europa, ci viene richiesta una strategia comune. Non c’è spazio adesso per le logiche di egoismo e di isolamento. Non c’è nè per quelli che escono in solitudine, come il Ministro francese Guillaumein, con dichiarazioni contraddittorie e disfattiste che compromettono il bene comune e l’interesse generale di un’Europa che sta rischiando di andare contro una crisi pesantissima”.

