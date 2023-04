Manodopera, Lollobrigida: lavoro in agricoltura non è svilente ma grande opportunità di crescita, anche economica. Lavoriamo per attrarre giovani

-Sulle iniziative volte a colmare il divario tra offerta e domanda di lavoro nel settore agricolo, con particolare riferimento all’impiego dei giovani.

“L’occupazione in agricoltura conta 1,2 milioni di lavoratori, il 90% rapporti a tempo determinato per un totale di 121 milioni giornate lavoro.

Durante il click day sono pervenute 120mila domande prevalentemente provenienti dal settore agricolo ma solo 44mila sono state soddisfatte. Per il 2023 la richiesta di manodopera del mondo agricolo è di circa 100mila lavoratori. Indispensabili per dare continuità alla produzione agricola.”

Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida nel corso del question time alla Camera.

“Esiste dunque una richiesta di manodopera che resta insoddisfatta. Credo allora che oggi chi non è occupato e manca di formazione scolastica adeguata possa guardare con interesse al lavoro agricolo. Ritengo anzi che sia il modo per rientrare nel mondo del lavoro dalla porta principale.

Non possiamo infatti avere una visione retrograda e vergognosa del lavoro nel mondo agricolo, considerato umiliante e poco retribuito. Non è così, è invece una grande opportunità.

È necessario che i giovani e non solo siano adeguatamente formati per affrontare questa sfida e ringrazio gli istituti agrari più di ogni altro per questo. La proposta che il presidente Meloni ha rilanciato a Vinitaly per il liceo del Made in Italy sul quale investiremo con sempre maggiore attenzione.

Ci sono più altre misure per i giovani come Generazione Terra di Ismea. È stato previsto poi il contratto di lavoro occasionale subordinato nel settore agricolo. Lavorare in agricoltura può essere ora e ancora di più in futuro una occasione di crescita, compreso sul lato economico.”