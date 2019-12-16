Agricoltura

MANOVRA, 166 SI, 128 NO. ZERO ASTENUTI

Posted by × Pubblicato il 16/12/2019 at 21:41

295 I senatori presenti nella votazione della legge di bilancio In aula del Senato.

166 i si, 128 i no. 0 astenuti. Si attende ora la nota di variazione del governo.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-

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