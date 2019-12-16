MANOVRA, 166 SI, 128 NO. ZERO ASTENUTI

295 I senatori presenti nella votazione della legge di bilancio In aula del Senato.
166 i si, 128 i no. 0 astenuti. Si attende ora la nota di variazione del governo.
-RIPRODUZIONE RISERVATA-
295 I senatori presenti nella votazione della legge di bilancio In aula del Senato.
166 i si, 128 i no. 0 astenuti. Si attende ora la nota di variazione del governo.
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“Sono contento che la Commissione bilancio e l’Aula abbiano accolto i miei ordini del giorno nell’ambito della discussione sulla manovra finanziaria. Spiace però che non si sia fatto un passo in più approvando alcuni dei miei emendamenti, che avrebbero consentito di aggredire l’elusione fiscale e aumentare le entrate nelle casse […]
Il Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo e il Presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti hanno firmato oggi a Palazzo Della Valle, a Roma, un accordo di collaborazione per promuovere e realizzare attività di monitoraggio ambientale e sensibilizzazione di bambini, giovani, imprese e consumatori sugli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale, secondo […]
Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la bozza del decreto Milleproroghe previsto all’esame di Palazzo Chigi venerdi. Tra i temi ‘agricoli’ figura la proroga del Bonus verde e la proroga dell’esclusione della documentazione antimafia per i terreni agricoli: Bozza decreto legge milleproroghe e altre norme indifferibili.17.12.19
Lo slittamento di un anno delle tasse sulla plastica e sullo zucchero non è in alcun modo una notizia che ci tranquillizza. Continuiamo a ritenere che si tratti di due tasse punitive, pensate solo per far cassa e che vanno a colpire pesantemente la filiera agroalimentare e in particolare quella […]
“Siamo impegnati a garantire il massimo del supporto alle aziende del Grana Padano per consentire investimenti per il benessere animale, per la sostenibilità ambientale e per la promozione del prodotto stanziando ogni risorsa necessaria”. Così ad AGRICOLAE l’assessore all’agricoltura della regione Lombardia Fabio Rolfi a margine della conferenza stampa volta […]
2018-2019, CENTINAIO: SEI MESI PER AGGIUSTARE IL TIRO. TRA AGROALIMENTARE E TURISMO MATRIMONIO PERFETTO
2018-2019, MANZATO: PROSSIMO ANNO VISIONE STRATEGICA POLITICA AGRICOLA NAZIONALE. ECCO I 5 PILASTRI. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, PESCE: BASTA COMPARTIMENTI STAGNI MA VISIONE UNITARIA DELL’AGROALIMENTARE
2018-2019, VALLARDI: GIOCO DI SQUADRA TRA MIPAAFT E COMAGRI CAMERA E SENATO HA DATO SUOI RISULTATI
2018-2019, GALLINELLA: COMAGRI CAMERA PIU PRODUTTIVA DEL PASSATO. ECCO COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, MERCURI: DAL GOVERNO NUOVO CI ASPETTIAMO COSE NUOVE DEDICATE A SETTORE AGROALIMENTARE. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, GIANSANTI: AGRICOLTURA DEVE ESSERE CONNESSA PER CONSENTIRE CRESCITA DEL PAESE
2018-2019, SCANAVINO: ANNO SEGNATO DAL MALTEMPO. ORA STRATEGIA NAZIONALE A TUTELA AREE RURALI
2018-2019, VERRASCINA: AGRICOLTURA NON CHIEDE AIUTI MA INVESTIMENTI PER COMPETERE SUL MERCATO
2018-2019, SERPILLO: AGROALIMENTARE IN GRADO DI RIDURRE TENSIONI MEDITERRANEO E IMMIGRAZIONE
BILANCIO 2017, CASTIGLIONE: SULLA PESCA ITALIA HA CHIUSO CON INFRAZIONI UE. TUTTO QUELLO CHE E’ STATO FATTO PER IL SETTORE
BILANCIO 2017, MARTINA: REDDITO, EXPORT E CAMBIAMENTI CLIMATICI, MA NON SOLO. PIEDI PER TERRA E TESTA AL MONDO
BILANCIO 2017, FORMIGONI: ORA SPAZIO AI GIOVANI PER DARE SPRINT A SETTORE
BILANCIO 2017, SANI: CAMERE E GOVERNO CONCENTRATE SUI TEMI AGRICOLI SENZA PRECEDENTI. ORA PAC
BILANCIO 2017, MERCURI, OGNI PRODOTTO COOPERATIVO COMPRATO DA QUI DA NOI O GDO VIENE DIRETTAMENTE DALL’AGRICOLTORE
BILANCIO 2017, GIANSANTI: INNOVAZIONE DIGITALE OPPORTUNITA PER FAR RECUPERARE GAP DI COMPETITIVITA
BILANCIO 2017, SCANAVINO: POTENZA STRAORDINARIA DEL MADE IN ITALY MA ORGANIZZAZIONE PRECARIA
BILANCIO 2017, VERRASCINA: AGGREGARE AGRICOLTURA, INDUSTRIA E GDO. NO AGLI SCONTRI INUTILI
BILANCIO 2017, SERPILLO: ITALIA PROMUOVA SE STESSA, PUNTANDO AL MEDITERRANEO
BILANCIO 2017, MINELLI: ENORMI POTENZIALITA IN TUTTA LA FILIERA, GOVERNO SI CONCENTRI SU PAC
2016-2017, MARTINA: IL BILANCIO DELL’ANNO CHE SI CHIUDE E QUELLO CHE FAREMO ORA. A PARTIRE DAL G7. REDDITO, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
2016-2017 VICEMINISTRO OLIVERO: PASSARE DA VISIONE DIFENSIVA A VISIONE STRATEGICA. RECUPERARE MERCATO RUSSO E CONSERVARE QUELLO AMERICANO
2016-2017, FORMIGONI: OTTIMA COLLABORAZIONE TRA CAMERA E SENATO. A BREVE ANCHE LEGGE SU CONSUMO DEL SUOLO, DIETA MEDITERRANEA E AGRUMETI
2016-2017, SANI: AVVICINARE PRIMARIO A MONDO DELLA TRASFORMAZIONE. IN COMAGRI PESCA, BIOLOGICO, FORESTAZIONE E IPPICA
2016-2017, GUIDI: OCCORRE STRATEGIA ‘OFFENSIVA’ SUI MERCATI. ATTENDIAMO GOVERNO TRUMP CHE POTREBBE RIAPRIRE MERCATO CON RUSSIA
2016-2017 SCANAVINO: SARA’ L’ANNO IN CUI SI PENSERA ALLA PAC POST 2020. SFIDA DELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO
2016-2017 VERRASCINA: SOSTENERE AGRICOLTORI, BASTA DARE CREDITO A CHI DICE DI FARNE LE VECI ATTRAVERSO LA PROPAGANDA
2016-2017, MERCURI: RISORSE SIANO DESTINATE A OPPORTUNITA DI SVILUPPO. ANCHE PER PAC POST 2020
2016-2017, SERPILLO (UCI): APRIRSI A PAESI DEL MEDITERRANEO. E RIVEDERE SISTEMA AIUTI UE
2016-2017, CASTIGLIONE: TANTI RISULTATI PER LA PESCA, DAL PESCE SPADA AL PIANO DI GESTIONE VONGOLE CHE PRENDE IL VIA NEL 2017
2016-2017, TIOZZO (FEDERCOOPESCA): MAGGIORE ATTENZIONE A SETTORE, USCIRE DA ATTEGGIAMENTO CONSERVATORE E RIPRENDERE RIFORME. L’ANNO DEL FEAMP
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MARTINA: ABBIAMO LAVORATO TANTO E CON IMPEGNO. RIMANGONO SFIDE ENTUSIASMANTI MA SIAMO PRONTI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, FORMIGONI: ANNO MOLTO POSITIVO, POTENZIARE RITORNO ALLA TERRA DA PARTE DEI GIOVANI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SANI: E’ STATO L’ANNO DELLE POLITICHE AGRICOLE. ORA RIPETERE CON PIU FORZA PER L’ANNO CHE VERRA’
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MERCURI: TUTTO QUELLO CHE GOVERNO INVESTIRA NEL SETTORE TORNERà MOLTIPLICATO A BENEFICIO DELL’ECONOMIA DI TUTTO IL PAESE
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, GUIDI: L’ANNO CON MAGGIORE ATTENZIONE MA IN CUI SILENZIOSAMENTE SETTORE HA SOFFERTO DI PIU
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SCANAVINO: BENE ATTENZIONE SETTORE MA PECCATO PER LATTE E ZOOTECNIA
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, VERRASCINA: NEL PROSSIMO ANNO TRADURRE SUCCESSO DI EXPO IN RICCHEZZA PER GLI AGRICOLTORI
LE INTERVISTE PER IL 2015, MAURIZIO MARTINA: SARA’ L’ANNO DELLA RIPRESA. BUONO IL BILANCIO DEL 2014
LE INTERVISTE PER IL 2015, ROBERTO FORMIGONI: SARA’ L’ANNO DELLE SFIDE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUCA SANI: FINALMENTE POLITICHE DI SOSTEGNO CONCRETE PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, MARIO GUIDI: 2014 ANNO DA DIMENTICARE, MA SONO STATI BUTTATI DEI SEMI IMPORTANTI PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, SCANAVINO: L’ANNO PASSATO E’ STATO GRIGIO, IL 2015 SARA’ MIGLIORE
LE INTERVISTE PER IL 2105, FRANCO VERRASCINA: ANNO CHE SI CHIUDE IN CHIARO SCURO
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIORGIO MERCURI: UN PO PIU’ DI OTTIMISMO METTENDO DA PARTE LA RASSEGNAZIONE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI SCORDAMAGLIA: GUARDO IL BICCHIERE MEZZO PIENO, MA CAMBIARE, CAMBIARE E CAMBIARE. SVOLGEREMO RUOLO ATTIVO
LE INTERVISTE PER IL 2015, ETTORE IANI’: OGNI AZIENDA VEDE IL FUTURO CON 37 EURO DA INVESTIRE
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIAMPAOLO BUONFIGLIO: SARA’ L’ANNO DELLE RIFORME
LE INTERVISTE PER IL 2015, PAOLO TIOZZO: BILANCIO NON POSITIVO PER LA PESCA
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI GIANNINI: RIDUZIONE PREZZO GASOLIO HA SALVATO IL SETTORE
L’EDITORIALE DI LUCA SANI: AFFRONTARE LA RIFORMA DEL MIPAAF RICONFIGURANDONE RUOLO E FUNZIONI
L’EDITORIALE DI ROBERTO FORMIGONI: MADE IN ITALY, STORIA ITALIANA DI SUCCESSO. ECCO LE COSE DA FARE SUBITO
L’EDITORIALE DI PAOLO DE CASTRO: PIU SINERGIA PER DARE SOLIDE PROSPETTIVE ALL’AGRICOLTURA E ALL’AGROALIMENTARE
LUIGI SCORDAMAGLIA: ORA TUTTI INSIEME PER UN DECISO CAMBIO DI PASSO
ANTONIO PIVA: BASTA BUONI PROPOSITI, ORA MENO BUROCRAZIA E PIU CREDITO
GIUSEPPE ALONZO: RICERCA SI TRADUCE IN SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA
FRANCO VERRASCINA: L’AGRICOLTURA TRA BILANCIO DI UN ANNO E IL FUTURO
ETTORE IANI, UNA DOMANDA AL MINISTRO: SE FARE AGRICOLTURA E’ FIGO, FARE IMPRESA NELLA PESCA E’ DA SFIGATI?
MASSIMO GARGANO: L’OLIVICOLTURA ITALIANA UN TRICICLO…A DUE RUOTE
ARTURO SEMERARI: AL CENTRO GARANZIE DI CREDITO E ASSICURAZIONI
GIAMPAOLO BUONFIGLIO: ALLARMANTE “EFFETTO SURF” DEL MIPAAF CON CUI POLITICA AGRICOLA CONTINUA A “NON ESSERE”
MARIO GUIDI: LAVORARE IN FUNZIONE DEL CONCETTO DI “NEW NORMAL”
GIORGIO MERCURI: OGNI AZIENDA SA QUALE E’ IL SUO “CHILOMETRO GIUSTO”
GRANA PADANO, ROLFI: INTRODURRE CARTA D’IDENTITÀ DEI CIBI NEI RISTORANTI
GRANA PADANO ASSESSORE PAN , REGIONE ACCANTO AI PRODUTTORI CON CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ PER MAGGIOR TUTELA MARCHIO E DEL SISTEMA DOP
APINCITTA’ ARRIVA A MATERA, CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019
GRANA PADANO, ROLFI: REGIONE A FIANCO IMPRESE PER SOSTENIBILITA AMBIENTALE, BENESSERE ANIMALE E PROMOZIONE. VIDEOINTERVISTA
AGROMECCANICI, LA LOMBARDIA CONCEDE AIUTI A SETTORE. CAI E CONFAI: SI APRE UNA NUOVA ERA PER MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA, AL VIA AI PROGETTI OI GRAN SUINO ITALIANO
ROLFI: NASCE LA DIFFIDA PREVENTIVA IN LOMBARDIA, PROVVEDIMENTO APPROVATO
CONSORZI BONIFICA ASSESSORE PAN SU ESITO DEL VOTO DI IERI, BUON RISULTATO PER IL MONDO AGRICOLO, A BREVE LA PROVA DELL’ELEZIONE DEI CDA E DEI PRESIDENTI
PROTEZIONE CIVILE. PRESENTATI I CAMPIONATI NAZIONALI DI SCI. BOTTACIN: PER UNA SETTIMANA COMELICO E AURONZO CAPITALI DELLA PROTEZIONE CIVILE
AGRUMI, BLOCKCHAIN E TURISMO RELAZIONALE: MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE A PALERMO PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “SOCIAL FARMING 3”
COPAGRI: PEZZATA ROSSA, BUON LAVORO AL PRESIDENTE ANAPRI FRANCO MORAS
ZAIA ANNUNCIA LA COSTITUZIONE IL PROSSIMO 2 GENNAIO DELLA FONDAZIONE CHE GESTIRÀ SITO UNESCO COLLINE DEL PROSECCO
VENETO-CINA ASSESSORE PAN, CON LE CITTÀ MURATE E I TESORI DEL VENETO SIAMO PRONTI A CELEBRARE IL 2020, ANNO DELLA CULTURA E DEL TURISMO TRA ITALIA E CINA
VENETO, BONIFICA: IN ARRIVO ALTRI 41 MLN DI EURO PER OPERE INFRASTRUTTURALI IRRIGUE. ECCO I PROGETTI
AGRICOLTURA – IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL PIEMONTE: TRA I PRIMI IN ITALIA ED IN LINEA CON LA MEDIA EUROPEA
EROGATI FONDI UE PER MALTEMPO 2018. ZAIA, “18 MESI PER RIPRISTINO PER OLTRE 68 MLN. PRIORITA’ LA MESSA IN SICUREZZA DEI FIUMI”
LAVORO. BRUNO FERRARO ELETTO SEGRETARIO GENERALE FAI CISL CAMPANIA
TRANSUMANZA, BRAIA: BENE VALORIZZAZIONE PRODUZIONI TERRITORIO
TASSA SU OMBRA, BORGONZONI E CENTINAIO: “FARDELLO INTOLLERABILE DOPO TASSE PD”
AGRICOLTURA NUOVO STRUMENTO PER GARANTIRE ACCESSO AL CREDITO ALLE PMI. ASSESSORE PAN, VENETO PRIMA REGIONE IN ITALIA A REALIZZARE PIATTAFORMA DI GARANZIA PUBBLICA
REGIONE VENETO CREA FONDO PER IMPRESE AGRICOLE ASSIEME AL FEI. PAN: 93 MLN DI EURO PER PERMETTERE AD AZIENDE DI INVESTIRE. VIDEOINTERVISTA
GRUPPO VERONAFIERE, NASCE LA SOCIETÀ SHENZHEN BAINA INTERNATIONAL EXHIBITIONS PER OPERARE SUL MERCATO CINESE E ASIATICO
CIMICE ASIATICA, CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: DEFINIRE STRATEGIA ATTACCO, SI RISCHIA CAPORETTO
CREDITO ACCORDO REGIONE VENETO E FONDO EUROPEO INVESTIMENTI PER FINANZIAMENTI A PMI DEL SETTORE PRIMARIO
POMODORO DA INDUSTRIA, CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: CENTRARE PROGRAMMAZIONE 2020
MALTEMPO PIEMONTE, L’AGRICOLTURA E GLI EVENTI CALAMITOSI: LE RICHIESTE CIA E CONFAGRICOLTURA
CINGHIALI, ROLFI: 5.802 ABBATTIMENTI IN LOMBARDIA NEL 2019, NUOVI OBIETTIVI ANCHE IN AREE VOCATE ALLA PRESENZA
ASSESSORE PAN CON L’ASSOCIAZIONE CITTÀ MURATE PROMUOVE IN CINA L’OFFERTA E I PRODOTTI DEL VENETO
PLASTIC E SUGAR TAX , GIANSANTI (CONFAGRICOLTURA) IN SICILIA INCONTRA I PRODUTTORI DI FRUTTA E AGRUMI
NUOTO. I COMPLIMENTI DEL PRESIDENTE LUCA ZAIA A MARGHERITA PANZIERA, ORO NEI 200 DORSO
LOMBARDIA, BLOCKCHAIN, MARTEDI’ 10 A LONATO DEL GARDA SPERIMENTAZIONE SU ETICHETTE CARNI E LATTE
BELLANOVA: NECESSARIO UN TAVOLO STRAORDINARIO PER LA LIGURIA
AGRICOLTURA, ROLFI: VIA A DEROGA PER GLI SPANDIMENTI EFFLUENTI ZOOTECNICI
LA BUONA AGRICOLTURA – SERPILLO, UCI: UN’AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEI CONSUMATORI
UCI: CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL BENESSERE ANIMALE IN ALLEVAMENTO
CONFAGRICOLTURA CAMPANIA E SALERNO: AL VIA TAVOLO SU CONTRATTO DI FIUME DELL’ALTO SARNO
DE BONIS: “ACCOLTI MIEI ODG SU TUTELA AGRICOLTURA, DIFESA AMBIENTE E AIUTO CONCRETO A TERRITORI COLPITI DA NUBRIFRAGI”
ACCORDO UNICEF-CONFAGRICOLTURA PER INCREMENTARE LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DI IMPRESE E TERRITORI
MILLEPROROGHE, ECCO IL TESTO PER IL CDM DI VENERDI: BONUS VERDE ED ESCLUSIONE DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA PER TERRENI AGRICOLI
MANOVRA, ALLEANZA COOPERATIVE: SLITTAMENTO DI SUGAR E PLASTIC TAX NON CI TRANQUILLIZZA, COLPISCE SOLO LE IMPRESE AGROALIMENTARI
CONFEURO: INVESTIRE IN TECNOLOGIE ECOCOMPATIBILI PER MIGLIORARE PRODUTTIVITA’ IN AGRICOLTURA
SUL SITO DEL MIPAAF I REPORT “CANTINA ITALIA” E “FRANTOIO ITALIA”
DL FISCALE: TARICCO (PD), APPROVATA PROROGA USO HOBBISTICO FITOSANITARI SULLE PIANTE
FILIERE, MIPAAF: INTESA CON REGIONI SU FONDO SUINICOLO NAZIONALE BELLANOVA: SCRIVERE PAGINA NUOVA PER RENDERE PIU’ FORTE LA FILIERA SUINICOLA
GRANA PADANO, LE RICHIESTE DI BALDRIGHI A BELLANOVA: TRUMP CERCA DI DIVIDERCI, UE SIA UNITA. NUTRISCORE INACCETTABILE. VIDEO INTERVENTI
FILIERE, MIPAAF: INTESA CON REGIONI SU FONDO SUINICOLO NAZIONALE BELLANOVA: SCRIVERE PAGINA NUOVA PER RENDERE PIU’ FORTE LA FILIERA SUINICOLA
GRANA PADANO PIÙ FORTE DEI DAZI E DELLE IMITAZIONI, NEL 2019 PRODOTTE 5 MILIONI E 200 MILA FORME (+5,06%)
GRANA PADANO, ROLFI: INTRODURRE CARTA D’IDENTITÀ DEI CIBI NEI RISTORANTI
GRANA PADANO ASSESSORE PAN , REGIONE ACCANTO AI PRODUTTORI CON CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ PER MAGGIOR TUTELA MARCHIO E DEL SISTEMA DOP
ETICHETTA, MIPAAF: INTESA STATO REGIONI SU DECRETO PER ORIGINE CARNI SUINE TRASFORMATE
CANTINE APERTE A NATALE: IN TOSCANA AL VIA IL CONTEST PER L’ABBINAMENTO PERFETTO
COPAGRI LAZIO: BIODIVERSITÀ, NASCE IL SUCCO D’UVA A BASE DI CESENESE NERO DI CASTELFRANCO (RI)
MANOVRA, ALLEANZA COOPERATIVE: SU SCUOLA FINISCE L’ERA DEI SERVIZI E DELLE IMPRESE E INIZIA EPOCA DISOCCUPAZIONE
POVERTA, ASES E CIA PRESENTANO PROGETTO FOTOGRAFICO “FOODPORN VS FOODPOOR”
APINCITTA’ ARRIVA A MATERA, CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019
GRANA PADANO, ROLFI: REGIONE A FIANCO IMPRESE PER SOSTENIBILITA AMBIENTALE, BENESSERE ANIMALE E PROMOZIONE. VIDEOINTERVISTA
GRANA PADANO, BALDRIGHI: DOP VA ALLA GRANDE MA DISTINGUERLA SUGLI SCAFFALI DELLA GDO E A CENA FUORI. VIDEOINTERVISTA
INTERROGAZIONE, DE BONIS MISTO SENATO, SU NORMATIVA CONTRATTI DI FILIERA GRANO DURO E ISTITUZIONE COMMISSIONE UNICA
SCONTRO MIPAAF – AFFARI REGIONALI. BOCCIA: MIPAAF HA SCONVOCATO 2 VOLTE RIUNIONI SU ETICHETTA. E SU XYLELLA RICHIESTA E’ ARRIVATA SOLO QUESTA MATTINA
MANOVRA, TARICCO: SODDISFAZIONE PER MISURE RISERVATE ALL’AGRICOLTURA. ORA LAVORARE SU CIMICE ASIATICA
MANOVRA, RINVIATO DIVIETO AGROFARMACI NON PROFESSIONALI DI 18 MESI. SAREBBERO STATI VIETATI ANCHE QUELLI USATI NEL BIO, COME IL RAME
MANOVRA, INCERTI: FONDAMENTALE IL RUOLO SVOLTO DA AGRICOLTURA NEL PRESIDIO E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO
MANOVRA, CASTELLI: SCOPO DELLA MANOVRA NON SONO EMENDAMENTI MA LAVORARE PER UTILIZZARE AL MEGLIO LE RISORSE
MIPAAF, BELLANOVA A BOCCIA: DOMANI NELLA CONFERENZA STATO-REGIONI SI DISCUTA IL DECRETO PER L’INDICAZIONE DI ORIGINE NEI PRODOTTI CON CARNE SUINA TRASFORMATA
MANOVRA, SCANAVINO (CIA): RECEPITE MOLTE NOSTRE PROPOSTE. AVANTI SU QUESTIONI APERTE
MANOVRA, GADDA: L’AGRICOLTURA DI NUOVO AL CENTRO DELLE POLITICHE DEL NOSTRO PAESE
MANOVRA, GALLINELLA: 100 MILIONI NEL 2019 E OLTRE 200 NEL 2020 E 2021 TESTIMONIANO BUON LAVORO SVOLTO. COLLEGATO, SEMPLIFICAZIONE E PAC PROSSIME SFIDE
MANOVRA, L’ABBATE: LEGGE DI BILANCIO POSITIVA, INSERITI PIÙ DI 600 MILIONI PER AGRICOLTURA
MANOVRA, BARETTA: AGRICOLTURA AL CENTRO SVILUPPO DEL PAESE. GOVERNO PIÙ SOLIDO DELLE APPARENZE. VIDEOINTERVISTA
MANOVRA, BARETTA: BUON AVVIO, NON PUNTO DI ARRIVO. GOVERNO PIU SOLIDO DI QUANTO APPARE
AGRICOLTURA SOCIALE, GADDA: I PROGETTI CONFAGRICOLTURA SONO LA PROVA DI COME CRESCA
AGROMECCANICI, LA LOMBARDIA CONCEDE AIUTI A SETTORE. CAI E CONFAI: SI APRE UNA NUOVA ERA PER MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
IN CONFAGRICOLTURA PREMIATI OGGI I TRE PROGETTI VINCITORI DEL BANDO COLTIVIAMO AGRICOLTURA SOCIALE 2019 – IV EDIZIONE
ODG, MONTANI LEGA SENATO, SU INCREMENTO SOGLIA DEPOSITI GASOLIO AGRICOLO NEI SERBATOI
GRUPPO VERONAFIERE, NASCE LA SOCIETÀ SHENZHEN BAINA INTERNATIONAL EXHIBITIONS PER OPERARE SUL MERCATO CINESE E ASIATICO
VINO E SOSTENIBILITÀ. AGIVI AL WINE2WINE: SERVE DEFINIRE UNO STANDARD NAZIONALE
VINO ED EXPORT, UIV AL WINE2WINE: DIVERSIFICARE GLI SBOCCHI E PROMUOVERE L’ENOTURISMO
VINO: DECIMO RECORD CONSECUTIVO PER EXPORT ITALIA (6,36 MLD DI EURO). MA FRANCIA SUPERA I 10 MLD
WINE2WINE, LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE È IL FOCUS DELL’EDIZIONE 2019
EX ILVA, FIERAGRICOLA: PENALIZZATI ANCHE COSTRUTTORI MEZZI AGRICOLI
FIERACAVALLI, LA COPPA DEL MONDO DI SALTO OSTACOLI A VERONAFIERE FINO AL 2022
FIERACAVALLI CRESCE ANCORA IN QUATTRO GIORNI A VERONA 168 MILA VISITATORI (+5%)
DALLA MONGOLIA A FIERACAVALLI IN SELLA, IL LUNGO VIAGGIO DI PAOLA GIACOMINI
FIERACAVALLI, GINA SCHUMACHER OMAGGIA PAPÀ MICHAEL CON UNO SHOW A TEMA F1
FIERACAVALLI, NASCE LA HORSE FRIENDLY ARENA PER GLI ADDESTRATORI CHE SUSSURRANO AI CAVALLI
FIERACAVALLI, A TU PER TU CON MICHEL ROBERT: CAVALIERI IN ERBA A LEZIONE DAL GRANDE CAMPIONE
FIERACAVALLI, IL PUROSANGUE ARABO PROTAGONISTA DI SHOW E CONCORSI AL PADIGLIONE 2
A FIERACAVALLI 750 AZIENDE ESPOSITRICI DA 25 PAESI E BUYER IN ARRIVO DA 18 NAZIONI
IL MINISTRO D’INCÀ A FIERACAVALLI: RASSEGNA STRATEGICA PER IL SETTORE EQUESTRE, UN PLAUSO ALLE INIZIATIVE NEL SOCIALE
FIERACAVALLI PROMUOVE UN TURISMO ETICO E GREEN CON “IL VIAGGIO CHE CAMBIA”
A FIERACAVALLI IL MONTEPREMI PIÙ ALTO PER LA REGINA DELLE DISCIPLINE WESTERN
PRESENTATO A FIERACAVALLI PROGETTO UNPLI VENETO CHE PRELUDE CREAZIONE “VIA SANCTI MARTINI”. ZAIA ANNUNCIA APP “VENETO SENTIERI”
FIERACAVALLI, AL VILLAGGIO DEL BAMBINO GIOCHI, VOLTEGGI E BATTESIMO DELLA SELLA
AL VIA LA 121a EDIZIONE DI FIERACAVALLI, RIFERIMENTO PER UN SETTORE DA 5 MILIARDI DI EURO
FIERACAVALLI, DA DOMANI 2.400 CAVALLI DI 60 RAZZE DA TUTTI I PAESI DEL MONDO
“VINITALY PAVILION” E “SOL INT’L EVO OIL SHOW” PORTABANDIERE DEL MIGLIOR MADE IN ITALY ALL’HONG KONG INTERNATIONAL WINE & SPIRITS FAIR
VINITALY RUSSIA, L’ITALIA SI CONFERMA LEADER DI MERCATO NELL’EXPORT DI VINO A MOSCA
LA SFIDA DI AIA A FIERAGRICOLA, NOCENTINI: TUTELARE BIODIVERSITÀ E PROMUOVERE ZOOTECNIA 4.0
FIERAGRICOLA, PRODUZIONE MONDIALE LATTE IN RALLENTAMENTO EFFETTO DAZI: CRESCE EXPORT UE-28. ITALIA TRASCINATA DAI FORMAGGI
FIERACAVALLI 2019 LANCIA L’ACADEMY PER L’ETICA E LA SOSTENIBILITÀ
FIERACAVALLI 2019, QUATTRO GIORNATE CON OLTRE 200 EVENTI SUL MONDO EQUESTRE
FIERAGRICOLA PARLA DI ECONOMIA CIRCOLARE A MANTOVA IL 18 OTTOBRE
VINO: DA WINE2WINE A WINE TO ASIA, PASSANDO PER VINITALY. IL FUTURO LIQUIDO DI VERONAFIERE
FIERAGRICOLA: TIMORE DAZI SPINGE NEGLI USA IMPORT FORMAGGI ITALIANI: +80% AD AGOSTO
L’AGRICOLTURA SPECIALIZZATA DI FIERAGRICOLA VOLA IN SUDAFRICA
VERONAFIERE RAFFORZA LA SUA PRESENZA IN BRASILE E NEL MERCOSUR A WINE SOUTH AMERICA OLTRE 300 ESPOSITORI
FIERACAVALLI 2019, CON RIDING THE BLUE “IL CAVALLO GIOVA ALL’AUTISMO”
VERONAFIERE E L’HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL SIGLANO ACCORDO TRIENNALE PER L’INTERNATIONAL WINE&SPIRITS FAIR
FIERACAVALLI, ETICA E SOSTENIBILITÀ AL CENTRO DELL’EDIZIONE 2019
A VERONA IL TOCATÌ SALTA IN SELLA CON HORSE EXPERIENCE DI FIERACAVALLI E AMT
VINITALY: VINO ITALIANO VERSO RECORD SURPLUS COMMERCIALE, A 6MLD EXPORT IN CRESCITA MODERATA, BENE NUOVE AREE LIBERO SCAMBIO
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